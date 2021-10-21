Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı bu akşam devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray E Grubu'ndaki 3. maçında Lokomotiv Moskova ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. İşte zorlu maçlar öncesi grupta görünüm...
AVRUPA LİGİ E GRUBU 3. HAFTA MAÇLARI
19:45 Lazio - Marsilya
22:00 Lokomotiv Moskova - Galatasaray
AVRUPA LİGİ E GRUBU 2. HAFTA PUAN DURUMU
1- Galatasaray / 4 Puan
2- Lazio / 3 Puan
3- Marsilya / 2 Puan
4- L.Moskova / 1 Puan
Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı kalan müsabakaların fikstürü şöyle:
21 Ekim: (3. Hafta)
Lokomotiv Moskova-Galatasaray
4 Kasım: (4. Hafta)
Galatasaray-Lokomotiv Moskova
25 Kasım: (5. Hafta)
Galatasaray-Olympique Marsilya
9 Aralık: (6. Hafta)
Lazio-Galatasaray
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