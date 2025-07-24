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        Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları tamamlandı. İşte gecenin sonuçları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 23:36 Güncelleme: 24.07.2025 - 23:36
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        Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. eleme turu ilk ayağında 8 maç yapıldı.

        Beşiktaş, sahasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu.

        Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Beşiktaş, rakibine elenmesi durumunda ise UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's (İrlanda)-Kalju (Estonya) eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.

        Karşılaşmaların rövanşları, 31 Temmuz'da oynanacak.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        Banik Ostrava (Çekya) - Legia Varşova (Polonya): 2-2

        Sheriff (Moldova) - Utrecht (Hollanda): 1-3

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        Levski Sofya (Bulgaristan) - Braga (Portekiz): 0-0

        Midtjylland (Danimarka) - Hibernian (İskoçya): 1-1

        Celje (Slovenya) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

        Anderlecht (Belçika) - Hacken (İsveç): 1-0

        Beşiktaş - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-4

        Lugano (İsviçre) - Cluj (Romanya): 0-0

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