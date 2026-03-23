        BIST 100 12.920,49 %-0,98
        DOLAR 44,3240 %0,06
        EURO 51,4363 %0,31
        GRAM ALTIN 6.263,28 %-2,24
        FAİZ 41,27 %2,20
        GÜMÜŞ GRAM 96,15 %-0,46
        BITCOIN 70.800,00 %3,85
        GBP/TRY 59,4969 %0,58
        EUR/USD 1,1598 %0,22
        BRENT 103,27 %-7,95
        ÇEYREK ALTIN 10.244,67 %-2,20
        Avrupa Merkez Bankası'ndan enflasyon ve faiz mesajı: Nisan ayı kritik - İş-Yaşam Haberleri

        Avrupa Merkez Bankası'ndan enflasyon ve faiz mesajı: Nisan ayı kritik

        Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Ortadoğu'daki çatışmaların tetiklediği ilk enflasyon şokunu para politikasıyla durduramayacaklarını ancak fiyat artışlarının kalıcı hale gelmesi durumunda müdahale edeceklerini açıkladı. De Guindos, Euro Bölgesi'nde resesyon beklemediklerini vurgulayarak, hükümetlere genel vergi indirimleri yerine mali destekler sağlamaları çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz mesajı

        Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, para politikasının, Ortadoğu'daki çatışmaların büyüme ve enflasyon üzerindeki ilk şok etkilerini durdurmakta yetersiz kalacağını, fiyat artışlarının kalıcı bir sürece evrilmesi durumunda müdahale etmeleri gerektiğini belirtti.

        De Guindos, İspanyol gazetesi El Mundo’ya verdiği röportajda, Ortadoğu'daki çatışmaların ekonomik etkilerini ve bankanın yol haritasını değerlendirdi.

        FİYAT ARTIŞLARI KALICI OLURSA MÜDAHALE ETMELİYİZ

        Para politikasının, söz konusu çatışmaların büyüme ve enflasyon üzerindeki ilk şok etkilerini durdurmakta yetersiz kalacağını vurgulayan de Guindos, "Ancak ECB durumu yakından izliyor. Eğer fiyat artışları beklentilere yerleşir ve 'ikinci tur etkileri' dediğimiz kalıcı bir sürece evrilirse müdahale etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

        De Guindos, işletmeleri ve sendikaları, bu enflasyon şokunu geçici kabul etmeye çağırarak, aksi takdirde diğer mal ve hizmetlerin de hızla pahalılanacağı uyarısında bulundu.

        NİSAN TOPLANTISI İÇİN VERİ VURGUSU

        ECB’nin faiz oranlarını sabit tuttuğu son toplantısına atıfta bulunan de Guindos, yüksek enerji maliyetlerine rağmen Euro Bölgesi'nde bir resesyon beklemediklerinin altını çizdi.

        De Guindos, yaz aylarından önce bir faiz artırımı olasılığına değinen belirli bir rota taahhüt etmediklerine işaret ederek, "Nisan ayında yapılacak bir sonraki toplantımızda elimizde çatışmanın etkilerine dair daha fazla veri olacak. Manşet ve çekirdek enflasyonun yanı sıra enerji, gübre ve gıda fiyatlarındaki gelişmelere göre karar vereceğiz." ifadelerine yer verdi.

        HÜKÜMETLERE DESTEK ÇAĞRISI

        Bütçe disiplini ve artan savunma harcamalarına dikkati çeken de Guindos, şunları kaydetti:

        "Savunma harcamalarının artacağı bu dönemde mali alanın sınırlı olduğu unutulmamalı. Hükümetler genel vergi indirimleri yerine, savunmasız gruplara yönelik geçici ve hedefli desteklere odaklanmalı. Mevcut belirsizlik ortamında güncel bir bütçeye sahip olmak kritik önemdedir."

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

