Avrupa Parlamentosu komitesinden AB-ABD ticaret anlaşmasına destek

Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Ufak Köprü Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın giriş katında saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangın çıkan evde ... Daha Fazla Göster

Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Ufak Köprü Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın giriş katında saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangın çıkan evde yaşayan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, 2 yaşındaki bir bebek hayatını kaybetti. (DHA) Daha Az Göster