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Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final! İspanya İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası’nda çeyrek final heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Son şampiyon İspanya, İsviçre ile Romanya’nın Bükreş şehrinde kozlarını paylaşacak. Peki, İsviçre İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

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  • Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final! İsviçre İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası’nda B Grubu’nu lider tamamlayan İspanya, D Grubu ikincisi İsviçre ile bu akşam Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde karşılaşacak. İşte, İspanya İsviçre maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve gol krallığına ilişkin bilgiler…
  • Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final! İsviçre İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    İSPANYA İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN?

    İspanya İsviçre maçı, bu akşam saat 22.00’de başlayacak.
  • Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final! İsviçre İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    İSPANYA İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

    İspanya İsviçre çeyrek final mücadelesi, TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.
  • Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final! İsviçre İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    GOL KRALLIĞI

    Portekiz / Goncalo Matias Ramos – 12 Gol

    İspanya / Abel Ruiz – 9 Gol

    Avusturya / Junior Chikwubuike Adamu – 7 Gol

    Belçika / Lois Openda – 7 Gol

    İsviçre / Mohamed Zeki Amdouni – 7 Gol

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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