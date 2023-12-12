Avrupakent Gayrimenkul halka arz ne zaman? Avrupakent GYO kaç lot verir, hangi bankalarda var? - Borsa Haberleri

Avrupakent Gayrimenkul halka arz ne zaman? Avrupakent GYO kaç lot verir, hangi bankalarda var? - Borsa Haberleri

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SPK, Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz başvurusunu geçtiğimiz günlerde onayladı. Halka arz büyüklüğü yaklaşık 5,5 milyar TL olması beklenen şirketin, halka açıklık oranı ise yüzde 25 olarak açıklandı. Peki, "Avrupakent Gayrimenkul halka arz ne zaman? Avrupakent GYO kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?" İşte Avrupakent GYO halka arz tarihleri...