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        Haberler Ekonomi Borsa Avrupakent Gayrimenkul halka arz ne zaman? Avrupakent GYO kaç lot verir, hangi bankalarda var? - Borsa Haberleri

        Avrupakent Gayrimenkul halka arz ne zaman? Avrupakent GYO kaç lot verir?

        Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz oluyor. Son dönemin en büyük halka arzları arasında yer alacak olan Avrupakent Gayrimenkul talep toplama tarihleri belli oldu. Avrupakent GYO 1 TL nominal değerli payların 55,08 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Söz konusu halka arza katılmayı planlayan yatırımcılar, Avrupakent GYO olası lot dağıtım sayıları ve halka arz tarihlerini araştırmaya başladı. İşte SPK ile Avrupakent Gayrimenkul talep toplama tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 21:54 Güncelleme: 12.12.2023 - 21:54
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        1

        SPK, Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz başvurusunu geçtiğimiz günlerde onayladı. Halka arz büyüklüğü yaklaşık 5,5 milyar TL olması beklenen şirketin, halka açıklık oranı ise yüzde 25 olarak açıklandı. Peki, "Avrupakent Gayrimenkul halka arz ne zaman? Avrupakent GYO kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?" İşte Avrupakent GYO halka arz tarihleri...

        2

        AVRUPAKENT GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?

        Avrupakent GYO halka arzında talep toplama tarihleri 13-14-15 Aralık olarak açıklandı. Şirket 3 iş günü süreyle bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi ile talep toplayacak.

        3

        AVRUPAKENT GYO HİSSE FİYATI NE KADAR?

        1 TL nominal değerli payların 55,08 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacağı halka arzda paylar bireysel yatırımcı ve şirket çalışanlarına eşit dağıtılacak. Ayrıca ek pay satışı yapılmayacak.

        4

        AVRUPAKENT GYO KAÇ LOT VERECEK?

        Avrupakent GYO toplamda 100.000.000 TL nominal değerli payları, bireysele ve şirket çalışanlarına eşit şekilde pay başına 55,08 TL'den dağıtılacak. SPK bülteninde yer alan bilgilere göre Avrupakent GYO'nun halka arzında, şirketin mevcut ortaklarından, Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret'e ait 23.621.365 TL, Süleyman Çetinsaya'ya ait 11.310.012 TL, Gökhan Çetinsaya'ya ait 32.286 TL, Nurcan Çetinsaya'ya ait 32.286 TL ve Serhan Çetinsaya'ya ait 4.051 TL nominal değerli C grubu payların satışı gerçekleştirilecek.

        5

        Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *

        - 2.1 Milyon katılım ~ 38 Lot (2093 TL).

        - 2.5 Milyon katılım ~ 32 Lot (1762 TL).

        - 2.9 Milyon katılım ~ 27 Lot (1487 TL).

        - 3.3 Milyon katılım ~ 24 Lot (1321 TL).

        - 3.7 Milyon katılım ~ 22 Lot (1211 TL).

        - 4.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (1101 TL).

        - 4.5 Milyon katılım ~ 18 Lot (991 TL).

        - 4.9 Milyon katılım ~ 16 Lot (881 TL).

        6

        AVRUPAKENT GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Avrupakent GYO katılım endeksine uygun bir halka arzdır.

        7

        AVRUPAKENT GYO HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Akbank T. A.Ş.

        Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Albaraka Türk Katılım Bankası

        ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Denizbank A.Ş.

        Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Fibabanka A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Bankası A.Ş.

        ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.

        ING Menkul Değerler A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Bankası A.Ş.

        InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odeabank A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

        QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        QNB Finansbank A.Ş.

        Sanko Yatırım Menkul Değerler

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        TEB A.Ş.

        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Finans Katılım Banksı A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıflar Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Bankası A.Ş.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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