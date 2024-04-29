Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Avrupa’nın 5 büyük liginde Nisan ayında şampiyon olan takımlar - Futbol Haberleri

        Avrupa’nın 5 büyük liginde Nisan ayında şampiyon olan takımlar

        Futbolseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği Avrupa'nın beş büyük liginde son haftalara gelirken bazı ülkelerde şampiyon olan takımlar belli oldu. Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'de Nisan ayında belli olurken, İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 14:48 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa'da şampiyonluğunu ilan eden takımlar!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa’nın en büyük 5 ligi olarak gösterilen Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1’de şampiyonlar nisan ayında belli oldu. İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga’da ise zirve yarışı sürüyor.

        Bundesliga’da bitime 5 hafta kala şampiyonluğa Bayer Leverkusen ulaşırken, İtalya Serie A’da Inter de aynı şekilde şampiyonluğunu ilan etti. Paris Saint-Germain (PSG) ise sezon sonuna 3 hafta varken Fransa Ligue 1’de şampiyonluğu göğüsledi.

        İngiltere Premier Lig’de son 3 haftaya girilirken Arsenal, maç eksiği bulunan Manchester City’nin 1 puan önünde birincilik koltuğunda oturuyor. Öte yandan İspanya La Liga’da ise lider Real Madrid, bitimine 5 maç kala 2. sıradaki Girona’nın 13 puan, 3. basamakta 1 maç eksiği olan Barcelona’nın ise 14 puan önünde şampiyonluğa koşuyor.

        REKLAM

        LEVERKUSEN, İLK KEZ BUNDESLİGA ŞAMPİYONU

        Bayer Leverkusen, 119 yıllık tarihinde Bundesliga’da ilk kez şampiyon oldu. Xabi Alonso yönetimindeki Leverkusen, bu sezon 31 maçlık periyotta 25 galibiyet, 6 beraberlik alarak lige namağlup şekilde devam ediyor. Leverkusen, 5 büyük ligde şampiyonluğunu ilk ilan eden takım oldu.

        INTER, 20. ŞAMPİYONLUĞUNU ALDI, 2. YILDIZI TAKTI

        İtalya Serie A’da sezonun şampiyonu Inter de 20. şampiyonluğuna ulaştı. Sezon başında 19’ar lig şampiyonluğu bulunan iki ezeli rekabette Inter, Milan’ı geçerek şampiyonluk sayısını 20’ye yükseltti ve İtalya’da Juventus’un ardından 2. yıldızı takan bir diğer takım oldu.

        FRANSA'DA ŞAMPİYON PSG

        Fransa Ligue 1’de en yakın takipçisi Monaco’nın 12 puan önündeki Paris Saint-Germain, şampiyonluğunu ilan etti. Ligde son 12 sezonda, 10. şampiyonluğuna ulaşan PSG, sezonun büyük bölümünde zirve yarışında yalnız kaldı. Ligin 12. haftasında ilk kez ilk sıraya yükselen başkent ekibi, sezon geri kalanında liderlikten inmedi.

        REKLAM

        LA LİGA'DA REAL MADRİD ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA

        İspanya La Liga’da 84 puanlı Real Madrid, en yakın takipçisi Girona'nın 13, 1 maçta eksiği bulunan Barcelona’nın ise 14 puan önünde şampiyonluğa yürüyor. Carlo Ancelotti’nin öğrencilerinin, 6. haftada 3-1 kaybettikleri Atletico Madrid mücadelesi haricinde mağlubiyeti bulunmazken, son 27 maçta da 21 galibiyet, 6 beraberlik aldılar.

        PREMİER LİG'DE ZİRVE YARIŞI ALEV ALDI

        İngiltere Premier Lig’de son 3 haftalık bölüme girilirken, 80 puanlı Arsenal, 1 maç eksiği olan Manchester City’nin 1 puan önünde ilk sırada yer alıyor. Yarışa sıkça dahil olan Liverpool ise son haftalarda üst üste yaşadığı puan kayıpları nedeniyle yarışı 5 puan geriden takip ediyor. Arsenal, sezonu lider tamamlarsa 19 yıl aradan sonra kupayı müzesine götürecek. Son şampiyon Manchester City ise şampiyon olması durumda son 7 sezonda 6. kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        Diplomatik kaynaklardan vize açıklaması
        Diplomatik kaynaklardan vize açıklaması
        Kapısı açık otobüsten düşen kadının öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Kapısı açık otobüsten düşen kadının öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        İsrail Netanyahu'nun tutuklanma kararını engellemeye çalışıyor
        İsrail Netanyahu'nun tutuklanma kararını engellemeye çalışıyor
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Yeni bir fay tespit edildi: "7'lik deprem potansiyeli var"
        Yeni bir fay tespit edildi: "7'lik deprem potansiyeli var"
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        5 yaşındaki Edanur parkta su birikintisinde ölmüştü! Sıcak gelişme!
        5 yaşındaki Edanur parkta su birikintisinde ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de planlar değişti!
        Fenerbahçe'de planlar değişti!
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        Borsa İstanbul'dan tarihi rekor
        Borsa İstanbul'dan tarihi rekor
        8 saat uyku şart mı?
        8 saat uyku şart mı?
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        "Yıllarca baskı gördüm"
        "Yıllarca baskı gördüm"
        İkinci elde 'kredi' freni
        İkinci elde 'kredi' freni
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu