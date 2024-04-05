AVUKATLAR GÜNÜ NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Avukatlar Günü her ne kadar Dünya Avukatlar Günü olarak geçse de esası itiberiyle Türkiye'de 1978 yılından beri kutlanan bir gündür. Avukatlar Günü'nün tarihçesi ise 1928 yılına kadar uzanır.

İzmir'de 5 Nisan 1958 tarihinde İzmir Ticaret Odası toplantı salonunda yapılan 2 günlük toplantı sonunda Barolar Birliği’nin kuruluş çalışmaları başlamıştır. 1978 yılında ise Türkiye Barolar Birliği'nin kurulduğu 5 Nisan tarihi Avukatlar Günü olarak ilan edildi.