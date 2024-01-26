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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Avustralya Açık'ta finalin adı: Jannik Sinner-Daniil Medvedev - Tenis Haberleri

        Avustralya Açık'ta finalin adı: Jannik Sinner-Daniil Medvedev

        Teniste yılın ilk 'grand slam' turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler yarı finalinde İtalyan Jannik Sinner, tenisin yaşayan efsanesi Sırp raket Novak Djokovic'i 4 sette eleyerek finale adını yazdıran ilk isim oldu. Sinner'in finaldeki rakibi ise Daniil Medvedev oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 10:56 Güncelleme: 26.01.2024 - 16:31
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        Teniste yılın ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’ta tek erkekler yarı finallerinin ilki sonuçlandı. Dünya 1 numarası ve en çok grand slam kazanan erkek tenisçi olan Sırp Novak Djokovic, dünya 4 numarası, 22 yaşındaki İtalyan raket Jannik Sinner ile karşı karşıya geldi.

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        İlk iki seti 6-1 ve 6-2’lik setlerle kazanan Sinner, üçüncü seti “tiebreak” ile Djokovic’e kaptırdı. Ancak ritmini bozmayan Sinner, dördüncü seti de 6-3 kazanarak, efsaneyi turnuva dışına itti. Sinner’in rakibine servis kırma puanı dahi göstermemiş olması maçtaki en ilginç istatistik olarak kayıtlara geçti.

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        2018’DEN BERİ YENİLGİSİZ

        Avustralya Açık’taki 10 şampiyonluğu ile bu turnuvadaki rekoru elinde bulunduran Djokovic, 2018’den bu yana da ilk kez burada maç kaybetti. Djokovic bu senelerde sadece Covid-19 aşısı olmayı reddettiği için 2022’deki turnuvayı kaçırmıştı. Djokovic toplamda 24 olan grand slam şampiyonluklarına bir yenisini ekleme hedefini de ertelemiş oldu.

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        3 BÜYÜKTEN SONRA İLK

        Turnuva aynı zamanda erkeklerde 3 büyük Rafael Nadal, Roger Federer ve Novak Djokovic’ten birininin 2005’ten bu yana finalde yer almadığı bir yıl olarak da hatırlanacak. Bu, aynı zamanda Avustralya Açık’ın erkeklerde yeni bir şampiyon görmesi anlamına da geliyor.

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        FİNALİN ADI: SINNER-MEDVEDEV

        Jannik Sinner'in finaldeki rakibi de belli oldu. Yarı finalde Alexander ‘Sascha’ Zverev'i 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup eden Rus raket Daniil Medvedev adını finale yazdırarak Sinner'le eşleşti.

        Jannik Sinner-Daniil Medvedev finali 28 Ocak Pazar günü oynanacak.

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