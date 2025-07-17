Avusturya’dan AliExpress, TikTok ve WeChat’e veri gizliliği şikayeti

Avusturya merkezli veri gizliliği savunucusu noyb, Çin merkezli teknoloji devleri AliExpress, TikTok ve WeChat’e karşı, Avrupa Birliği’nin (AB) veri gizliliği yasalarına uymadıkları gerekçesiyle şikayette bulundu. Noyb, bu platformların kullanıcıların kendi verilerine tam erişim taleplerini karşılamadığını öne sürüyor. Şikayet, AB’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında kullanıcı haklarının ihlal edildiği iddiasına dayanıyor.

VERİ ERİŞİMİNDE ENGELLER

Reuters'in bildirdiğine göre, Noyb’un açıklamasında, pek çok teknoloji şirketi kullanıcıların verilerini indirmelerine olanak tanıyan araçlar sunarken, bazı Çin merkezli şirketler bu süreci kasıtlı olarak zorlaştırdığı belirtiliyor. Noyb’un veri koruma avukatı Kleanthi Sardeli, “TikTok, AliExpress ve WeChat, kullanıcılar hakkında mümkün olduğunca çok veri toplamayı seviyor, ancak AB yasalarının gerektirdiği şekilde bu verilere tam erişim sağlamayı ısrarla reddediyor” dedi.

Bu durum, kullanıcıların kendi verilerini kontrol etme hakkını kısıtlıyor ve GDPR’nin temel ilkelerine aykırı bulunuyor.

AÇTIĞI DAVALARLA BİLİNİYOR

Noyb, daha önce Apple, Alphabet ve Meta gibi Amerikan teknoloji devlerine karşı açtığı davalarla biliniyor. Bu şikayetler, milyarlarca dolarlık cezalar ve çeşitli soruşturmalarla sonuçlanmıştı. Ocak ayında noyb, altı Çinli şirkete karşı benzer şikayetlerde bulunarak veri transferlerinin askıya alınmasını ve şirketlerin küresel gelirlerinin yüzde 4’üne kadar para cezası uygulanmasını talep etmişti.