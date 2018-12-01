Günaydın'dan İlker Gezici'ye konuşan Aybüke Pusat, bilinmeyenlerini anlattı.
Şahin Tepesi’nin Verda’sı Aybüke Pusat, çok başarılı bir balerinken sakatlanınca her şeye küsüp evine kapandı.
Arkadaşlarının zoruyla katıldığı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması ise hayatını değiştirdi.
Onu ekranda görenler güzellik yarışmasına katılması için teşvik etti. O da denileni yaptı. Miss Turkey 2014’e katılıp üçüncü oldu. Ardından da şöhret geldi.
Pusat, Medcezir, O Hayat Benim, Familya, Söz ve Şahin Tepesi dizilerinde rol aldı.
Öte yandan, Aybüke Pusat, "2013'te dans kariyerimi sekteye uğratacak kadar büyük ve geri dönüşü olmayan bir sakatlık yaşadım. Bu durum canımı çok sıktı. Arkadaşlarım kafam dağılsın diye birkaç yarışmaya başvurdu; biri 'Kim Milyoner Olmak İster?', diğeri de Miss Turkey'ydi. Kazandığım parayla dünyayı gezecektim, öyle de yaptım." dedi.
AYBÜKE PUSAT KİMDİR?
Aybüke Pusat 20 Mayıs 1995 yılında Ankara'da dünyaya gelen güzel oyuncu Hacettepe Üniversitesi'nde Ankara Devlet Konservatuarı Bale Bölümü mezunu.
Dans ve piyano eğitimleri aldıktan sonra balerin olmayı tercih etti. Daha sonra eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünde devam ettirme kararı aldı.
2014 yılında düzenlenen Elidor Miss Turkey yarışmasında 3.seçilerek dereceye girdi.
Kariyerine oyuncu olarak devam etmeye karar veren Aybüke Pusat, Medcezir dizisi ile oyunculuğa adım attı. Söz dizisinde Doktor Bahar karakteri ile büyük beğeni topladı.
Pusat, şimdilerde ise Şahin Tepesi'nde Verda karakterine hayat veriyor.
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