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Öte yandan, Aybüke Pusat, "2013'te dans kariyerimi sekteye uğratacak kadar büyük ve geri dönüşü olmayan bir sakatlık yaşadım. Bu durum canımı çok sıktı. Arkadaşlarım kafam dağılsın diye birkaç yarışmaya başvurdu; biri 'Kim Milyoner Olmak İster?', diğeri de Miss Turkey'ydi. Kazandığım parayla dünyayı gezecektim, öyle de yaptım." dedi.