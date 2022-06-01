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Haberler Gündem İnanç Ayetel Kürsi Nedir ve Ne Demek? Ayetel Kürsi'nin Kelime Anlamı Nedir, Meali ve Konusu Neyi Anlatmaktadır?
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Ayetel Kürsi ne demek? Ayetel Kürsi'nin kelime anlamı nedir, konusu bizler için neyi anlatıyor?

Ayetel Kürsi, gün içerisinde en çok okunan dualar arasındadır. Her duada olduğu gibi, Ayetel Kürsi’nin Türkçe anlamı ve meali hakkında bilgi sahibi olmak da önemlidir. Böylelikle, duanın, bizler için ne anlam ifade ettiği de daha iyi anlaşılmaktadır.

Ayetel Kürsi Nedir ve Ne Demek? Ayetel Kürsi'nin Kelime Anlamı Nedir, Meali ve Konusu Neyi Anlatmaktadır?
Ayetel Kürsi ne demek?
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Ayetel Kürsi, Kur-an’ı Kerim’de Bakara Suresi’nin 255. Ayetidir. Ayetel Kürsi okunuşu gün içerisinde sık sık yapılır. Bu duanın kişiyi kötülüklerden, beladan, hastalıktan ve nice musibetten koruduğuna inanılır. Bu noktada, Ayetel Kürsi ne demek ve anlamı nedir sorusunun yanıtı da araştırılmaktadır. Ayetel Kürsi ne demek sorusuyla bu duanın anlamı ve meali daha iyi anlaşılmaktadır.

AYETEL KÜRSİ ANLAMI NEDİR?

Kürsi, sözlükte “bir şeyin aslı, üst üste konulmuş veya çeşitli parçalardan oluşturulup üzerinde oturulan sandalye” gibi anlamlara gelir. Terim olarak “naslarda Allah’a atfedilen ve ilâhî hükümranlığı ifade eden mânevî yahut nesnel varlık” diye tanımlanmaktadır.

Kürsî, Kur’an’da yer aldığı iki âyetin birinde Allah’a nisbet edilmiş ve O’nun kürsîsinin göklerle yeri kuşattığı belirtilmiştir (el-Bakara 2/255). Bu âyete Âyetü’l-kürsî denilmiştir.

AYETEL KÜRSİ NE DEMEK?

Adını, âyetin içinde geçen ve “taht, hükümranlık, ilim, kudret” gibi mânalara gelen kürsî kelimesinden almıştır. Nazillili Muhammed Hakkı, Âyetü’l-kürsî’nin fazileti hakkında doksan beş hadis ve ayrıca bu âyet için doksan üç isim tesbit ettiğini kaydettikten sonra kendisinin önem verdiği bazı delillere dayanarak âyetin kırk kadar adını zikretmektedir (bk. Ḫazînetü’l-esrâr, s. 125-138). Genellikle bu isimler ya Âyetü’l-kürsî’nin fazileti (a‘zamü’l-âyât, seyyidetü âyi’l-Kur’ân, efdalü âyi’l-Kur’ân, eşrefü âyi’l-Kur’ân) veya konusu (âyetü sıfâtillâh, âyetü’t-tevhîd) yahut da okunduğu takdirde sağlayacağı faydalar (el-âyetü’l-hâfıza, el-âyetü’d-dâfia) göz önünde bulundurularak düşünülmüş ve düzenlenmiştir.

Tamamı on cümleden ibaret olan Âyetü’l-kürsî’de Allah Teâlâ’nın birliği, O’nun hay (daima diri) ve kayyûm (zâtı ile kāim) olduğu, uyuklama ve dalgınlık gibi beşerî sıfatlardan münezzeh olup kâinatı kendi tasarrufunda bulundurduğu, O’nun izni olmadan kimsenin şefaat edemeyeceği, bilgisinin ezel ve ebedi kuşattığı, kudretinin arz ve semaları kapladığı ve zâtının çok yüce olduğu bildirilerek tevhid inancının esasları açık bir şekilde ifade edilmiştir.

AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU

Ayetel Kursi duasının Türkçe - Arapça okunuşu, yazılışı ve faziletleri hakkında bilgiler için TIKLAYINIZ

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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