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Ayew'in tapusu alınacak!

Fenerbahçe Kulübü, Swansea'den 1.2 milyon euroya kiralanan Ganalı Andre Ayew'in bonservisi için pazarlık edilecek. Ancak satışta belirlenen satın alma opsiyonu ise tam 12 milyon euro. İşte detaylar...

27 Eylül 2018 Perşembe, 11:23 | Güncelleme:

Fenerbahçe, Ayew'den memnun kaldı. Akşam gazetesinde yer alan habere göre sarı-lacivertliler, sezon başında Premier Ligi ekibi Swansea’den 1.2 milyon euro kiralama bedeli karşılığında kadroya kattığı Ayew’in bonservisini almayı hedefliyor.

Ancak satışta belirlenen satın alma opsiyonu ise tam 12 milyon euro. Fenerbahçe’nin böyle bir parayı vermesi ise çok zor. Devre arasında İngiliz ekibinin yöneticileriyle tekrar masaya oturulacak ve pazarlık süreci başlayacak.

COMOLLİ 'ZOR' GÖRMÜŞTÜ

Sportif Direktör Damien Comolli, Ayew için 12 milyon euroluk bir bonservis ödemesi yapamayacaklarını da daha önce belirtmişti. Ancak Ganalı oyuncunun kısa sürede takıma uyum sağlaması ve gösterdiği performans gelecek için umut verdi.

28 yaşındaki Ganalı yıldız da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adeta Fenerbahçe’de devam etmek istediğinin sinyallerini veriyor. Andre Ayew, Fenerbahçe taraftarının gösterdiği ilgiden oldukça memnun.

EN VERİMLİSİ AYEW OLDU

Göztepe ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında performansıyla kuşku yaratan Ayew, Kayserispor maçıyla form yakaladı. Kadıköy’de 3-2 kaybedilen maçta şık bir kafa golüne imza attı, Slimani’nin attığı golde de pası o verdi.

Deplasmanda kazanılan 1-0’lık Konya maçında da istekli oyunuyla göz doldurdu. Beşiktaş karşılaşmasındaki müthiş kafa golü ve performansıyla kalitesini ispatladı. Onun yokluğundaki 4-1’lik Dinamo Zagreb yenilgisinde Fenerbahçe hücumda çok etkisiz kalmıştı.

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Yorumlar 5
  • Misafir 2 dakika önce
    ederi 7 12 cikarsa kazık olur 7 ye bağlarlarsa 3 sene kullanırlar.
  • Misafir 15 dakika önce
    Biz farklı bir Beşiktaç maçı mı izledik gol dışında hiç yoktu Ayew sahada net pozisyonlar da kaçırdı
  • Misafir 17 dakika önce
    ee bi gol attı ya süper forvet..bence pepe bile bundan iyi golcü..fenere yakışır ama genelde kendine gol atan adamları alıp hayal kırıklığı yaşardı en azından bu seferki başkalarına bi gol atmış :)
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