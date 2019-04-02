Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Andre Ayew’in, seneye de takımda kalmak istediği öğrenildi.

Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronu Ersun Yanal’ın da hakkında yönetime olumlu bilgi verdiği Ganalı futbolcunun, menajeri aracılığıyla Swanseali yöneticilerle temasa geçtiği ve seneye de Türkiye’de futbol oynamak istediğini bildirdiği ifade edildi. İngiliz yöneticiler henüz bu konuda net bir cevap vermezken, konu Fenerbahçe’nin resmen devreye girmesinden sonra kesinleşecek.