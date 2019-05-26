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Aykut Kocaman: Takımımızdan baya bir oyuncu göndermemiz lazım

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, doğru transferleri yapmak kadar, takımdan çoğu oyuncunun gönderilmesi gerektiğinin de önemli olduğunu söyledi

Konyaspor

Spor Toto Süper Lig’in 34. hafta maçında evinde Akhisarspor ile berabere kalan Atiker Konyaspor’un Teknik Direktörü Aykut Kocaman maç sonu açıklamalarda bulundu. Sezonun son maçını kazanarak bitirmenin en büyük arzuları olduğunu söyleyen Kocaman, yenilmedikleri maçlardan sonra bunun kendileri için çok değerli olacağını belirtti. 

Son maçı kazanarak bitirememelerinin üzüntüsü ve sinirine sahip olduklarını kaydeden Kocaman, küme düşen Akhisarspor’a da geçmiş olsun dileklerini iletti. Kocaman, “Son 2 sezonun var olan 6 kupasının 3 tanesinde boy gösteren bir takımdı Akhisar takımı. Geçen sezon kupayı kazandılar, bu sene hem Süper Kupa’yı kazandılar aynı zaman da bu sene de kupada finale kadar geldiler. Ancak bu sene Avrupa liglerinde de skor açısından olmasa da iyi maçlar oynadılar. Fakat şu anda bir gerçekle karşı karşıyalar, küme düştüler. Hem geçmiş olsun diyorum hem de önümüzdeki sezon için başarılar diliyorum. Ligin renkli takımlarından bir tanesi oldu bir ilçe takımı olmasına rağmen” dedi.

“HATA YAPMAMIZI BEKLEDİLER”

Daha sonra maçı değerlendiren Kocaman, “Oyun aslında Akhisar’ın pozisyonundan kaynaklanan nedenlerden dolayı ligin son maçı, çok fazla yerimizin oynama durumu yok, aynı şekilde rakibimizin de pozisyonu belli. İlk 10 dakika, 15 dakikalık periyot top bizim ayağımızdaydı. Kendi yarı sahalarına çekilerek hata yapmamızı beklediler. Zihinsel olarak biraz yorulmamızı, aslında bir taraftan da maç ne kadar kolaymış pozisyonuna gelmesini beklediler. Tam da o şekilde geldik, topu çok dolaştırdık ayağımızda, sahanın enine ve boyuna doğru dolaştırdık. Bağlantı oyuncularını bulamadık. Bu arada onuncu, on beşinci dakikadan sonra çok kolay olduğunu görmeye başlayınca bizim oyuncularımız, riskli hareketler başladı. Riskli hareketlerden sonra top kayıpları, ondan sonra kendi kalemize doğru Akhisar atakları ve geriye koşmalar Geriye koşmalarla beraber maça daha fazla bağlandılar. Biz de ritim bulamadık. İlk şutumuzu herhalde Akhisar takımı 4. veya 5. şutunu attıktan sonra kaleye tehdit olarak 20. veya 25. dakikalarda falan attık. Sonra biraz nispeten maçın içine tutunmaya başladık. İkinci yarı ise maçı daha farklı bir pozisyona getirdik. Yeteri kadar pozisyon ürettik ancak öne geçme vuruşunu yapacak beceriyi ürettiğimiz söylenemez. Son saniyede de neredeyse maçı kaybediyorduk. Prestij maçı da olsa kaybediyorduk” şeklinde konuştu.

“BAYA BİR OYUNCU GÖNDERMEMİZ LAZIM”

Gelecek sene daha az yiyen, nispeten biraz daha fazla atan ama oyunun hep içinde olan bir takıma doğru dönüşeceklerini umut ettiklerini dile getiren Kocaman, “Elimizdeki veriler, takımın durumu, sezon içinde yaşadığımız sıkıntılar, sıkıntılardaki oyuncu davranışları hepsini bir araya getirdikten sonra yönetimle bunları zaten konuştuk. Taleplerimizi ilettik. Ancak şunu söylemem lazım, şu andaki takımımızın temel problemi oyuncu almak kadar, biraz oyuncu da eksiltmemiz gerekiyor. Çünkü daha uyumlu, mağlubiyeti kabul etmeyen, daha kolektif, bilinci yüksek birkaç oyuncu katmamız lazım. Sıkıntıları yaşamadan geleceği kurgulamak mümkün olmuyor. Hem doğru transferleri yapmak amacındayız, aynı zamanda da takımımızdan baya ciddi bir oyuncu göndermemiz lazım. Bence transfer kadar önemli olan o” ifadelerini kullandı.

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