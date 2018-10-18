Aylin Coşkun - Demet Akalın - Tarkan
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Aylin Coşkun: Evleniyorum

Son albümünde yer alan Sezen Aksu imzalı 'Anladın Sen Onu’ parçasına bir otelde klip çeken şarkıcı Aylin Coşkun, meslektaşları Demet Akalın ve Tarkan hakkında konuşurken, 14 yıllık birlikteliğini nikahla taçlandıracağını açıkladı

18.10.2018 - 08:18 | Güncelleme:

Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, basın mensuplarının karşısına çıkan Aylin Coşkun, “Hiç mütevazı olmayacağım, son zamanlarda çıkmış en iyi albüm. İçi dolu dolu. Baştan sona dinleyip herkesin kendine 3-4 tane şarkı bulacağı bir albüm. Hep hepsine tek tek klip çekeceğim" dedi.

"SHAKIRA'LARA, RIHANNA'LARA MEYDAN OKUYACAĞIM"

Ünlü şarkıcının, “Şu anda Türkiye’de konserlerde tek başıma savaşıyorum. Bu anlamda rakibim yok. Bu sefer ben Shakira’lara, Rihanna’lara meydan okuyacağım" şeklindeki sözleri şaşkınlık yarattı.

Aleyna Tilki’yi başarılı bulduğunu belirten Coşkun, "Star anlayışını Aleyna Tilki yıktı. 16 yaşında bir genç kız çıktı, iyi şarkılar yaptı. Başarısı yadsınamaz. Herkes gördü ki kimse star değil. Herkesin bir kitlesi var, karıştırmayalım. Ajda Pekkan, Sezen Aksu ve Bülent Ersoy stardır. Diğer kalanlar günün popüler isimleridir. Çok tanınmak 'star' demek değil. Tarkan’dan daha iyi şovlar bekliyorum. 'Megastar' deniliyorsa her şeyin daha fazlasını izlemek istemem hakkım" ifadelerini kullandı.

"AMAN AMAN KAPAT!"

Meslektaşlarına sitem eden Coşkun, "Eskiden çok popüler olan tiplerin artık kredisini tükettiğini ve kötü şarkılar yaptığını düşünüyorum. Bunu bir tek Demet Akalın için değil, birçoğu için söylüyorum. Eskiden 'yaz gelse de şarkılarını dinleyelim' dediğimiz kişiler şimdi çalınca 'aman aman kapat. Bu ne yapmış?' diyoruz" şeklinde konuştu.

"BUNALIMA GİRDİM"

Aylin Coşkun, 14 yıllık birlikteliğini de nikahla taçlandıracağını şöyle açıkladı:
"9.9.2019 tarihinde evleniyorum. 'Kınayı ve düğünü nerede yapacağız' diye tartışıyoruz. Bu kadar işin içinden nasıl çıkacağım bilmiyorum, bunalıma girdim. Hemen çocuk doğurup kendimi sahneye atmak istiyorum" şeklinde konuştu.

 

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