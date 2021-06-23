"İLK OYUNCULUK DENEYİMİM BİRAZ GERGİNDİ"



Aylin Ergör, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü:



İlk oyunculuk deneyimim biraz gergindi açıkçası... Çünkü ekip çoktan kaynaşmıştı ve sonradan aralarına dahil olmuştum. Ama herkes o kadar sıcak karşıladı ki çok kısa sürede o gerginliğimi attım ve olmak istediğim yerde olduğumu anladım. Oyuncu olmak bana özgür olmayı hissettiriyor.