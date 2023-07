Aynur Aydın: Aşk insana bazen zarar verebilir 

Aynur Aydın, yeni şarkısı 'Öldürdüm Bizi'yi dinleyicileriyle buluşturdu. Aydın, yeni şarkısı ve hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

* Yeni şarkınız 'Öldürdüm Bizi' hayırlı olsun. Şarkı ile ilgili nasıl geri dönüşler alıyorsunuz, arzu ettiğiniz ilgi ile karşılaştınız mı?

Şarkı ilk çıktığı andan beri çok güzel geri dönüşler alıyorum. Yazılan mesajlar, yorumlar ya da çekilen videolara baktığımda, insanların şarkıyı çok sevip benimsemiş olduğunu anlıyorum.

* Şarkınızın ortaya çıkış sürecini anlatır mısınız?

Her şey, gecenin bir vakti A&R menajer Melis'in bu şarkıyı bana göndermesiyle başladı. Daha ilk dinleyişte o kadar etkilendim ki ağladım, sonra hemen hazırlıklar başladı. Bu şarkının benim için diğer özel olan kısmı ise menajerim Mert Altınkaya’yla birlikte yapımcılığını üstlenmiş olmamız. Enerjisine çok güvendiğimiz, içimize çok sinen bir iş oldu.

* 'Öldürdüm Bizi' nin söz yazarı Aşkım Kapışmak. Davranış bilimleri uzmanı olan ve ikili ilişkiler konusunda çarpıcı yorumları bulunan birinin yazdığı sözler, sizde ne gibi duygular uyandırdı?

Aşkım Kapışmak alanında oldukça önemli bir uzman. Zaten kalemi de çok güçlü, Türk halkı çok seviyor onu. Şarkıyı ilk duyduğum an itibariyle 'Aşkım acaba ne yaşadı da bu cümleleri yazdı?' diye empati kurarak sözleri hissederek anlamaya çalıştım. Her insanın geçmişinde mutlaka isteyerek ya da istemeyerek duygusal anlamda öldürdüğü bazı kişiler olmuştur. Bu yüzden şarkının sözleri bana çok dokundu, dinleyen her kişiye de dokunacağını düşündüm. Geri dönüşlere bakılacak olursa Aşkım'ın hislerinin ve kaleminin ne kadar güçlü olduğunu anlamış oldum.

* Aşk ve sevgi gibi olguların, yaşadığımız dönemde, artık çok önemi kalmadığı çoğu kişi tarafından dile getiriliyor. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz; aşk, sizin için ne kadar önemli ve neyi ifade ediyor?

Bence aşk dediğimiz şey insana has bir şey olmamalı, herhangi bir hayvana da aşk hissedilebilir ya da ilahi aşk dediğimiz bir kavram da var mesela ama iki insan arasındaki aşka bakılacak olursa insanlar birbirlerini çok çabuk tükettiklerinden dolayı bazen aşk insana zarar veren bir kavram olabiliyor. Ben evimdeki çocuklarımın her biriyle büyük aşk yaşıyorum. Onlar bana çok iyi geliyorlar. Bundan dolayı da herhangi bir insanın aşkına ihtiyaç duymuyorum, kedilerim bana ziyadesiyle yetiyorlar.

* Peki, gün geçtikçe daha da dijitalleşen insan yaşantısı bu duyguların yok olmasına sebep midir?

Sanmıyorum. İnsan sonuçta duygularıyla var olabilen bir canlı, bu yüzden ne kadar dijitalleşsek de duyguların ortadan kalkacağına inanmıyorum. Belki şekil değiştirebilir ama bir yerlerde hep o duygular olacaktır. Bir gün duyguların ortadan kalktığı dünyaya uyanırsak artık hepimiz robotlaşmışız demektir, insandan söz edemeyiz.

* Müzik piyasası, dijital platformların etkisiyle inanılmaz hareketli bir alana dönüştü. Sektörde ciddi bir rekabet var. Bu durum sizi tedirgin ediyor mu, popülerliğinizi ve dinleyici kitlenizi korumak için belirlediğiniz bir stratejiniz var mı?

Dijital platformlar doğru kullanıldığında önemli avantajlar sağlayabiliyor. Çünkü çok daha kısa bir zamanda daha çok insana ulaşma imkânı veriyor. Bu platformlarda insanlar doğallık ve samimiyet bekliyor. Ben de buna dikkat ediyorum. Bunun için herhangi bir strateji belirleme ihtiyacı hissetmedik bu yönde bir tedirginliğim yok. Doğru iş, doğru düşünce, illa ki halkta karşılığını buluyor.

* Hayvanları çok sevdiğinizi biliyoruz. Sadece hayvanların yararına kullanabileceğiniz bir sihirli değneğe sahip olsaydınız ilk olarak ne yapardınız?

Dünyanın her yerine onların rahatça yaşayabilecekleri çiftlikler kurardım. Çünkü onların yaşam alanlarını biz insanlar gasp ettik. Sihirli değneğim olsaydı en azından bu hatamızı telafi etmeye çalışırdım. Çünkü her canlının yaşama hakkı var ve insanoğlunun yaşama hakkı onlarınkinden daha üstün değil. Aslında tek yapmamız gereken onlara zarar vermeden yaşamalarını sağlamak.

* Sanatla ilgilenen kişilerin hayal gücü kuvvetli olur. Peki siz bu mesleğe ilk adım attığınızda nasıl hayallere sahiptiniz, bunların ne kadarını gerçekleştirebildiniz?

Yaptığım ilk albümüm '12 Çeşit La La' aslında tarz olarak daha küçük bir zümreye hitap ediyordu ancak alıcısı olduğunu biliyordum. Haklı da çıktım o dönem. Sonrasında 'Emanet Beden' ile daha büyük kitlelere ulaşabilme şansı kazandım. İnsanlar o albümü çok sevdiler ve birçok hit çıktı içinden. Aslında en büyük hayalim bu dünyadan göçüp gittikten sonra bile şarkılarımın yaşıyor olması. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyorum şu an tabii ki ama baktığımda 7 yıl önceki, hatta 12 yıl önceki şarkılarımın bile viral olduğunu görüyorum. Bir sanatçı için bu durum paha biçilemez bir mutluluk tabii ki.

* Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olduğunuzu biliyoruz. Bunu dile getirirken diğer kulüp taraftarlarının ilgisini kaybetmekten çekindiniz mi?

Yıllardır futbolla aram hep iyi olmuştur. Beşiktaş’ın bendeki yeri ve önemi bambaşka. Taraftarlarımızın büyük desteği var, onları gerçekten çok seviyorum. Aramızda çok güzel bir bağ var. Yeni transferlerle birlikte seneye Beşiktaş'ın stadında tekrardan şampiyonluk kutlayacağımıza eminim. Takımımıza ve yönetimimize güveniyorum. Hatta şöyle ki diğer kulüp taraftarlarının da yoğun bir ilgisini görüyorum. Onlardan da çok güzel mesajlar alıyorum. Zaten bence önemli olan da sporun bu birleştirici gücüdür.

* Sizin için hangisi daha önemlidir? Çok kişinin dinleyeceği şarkı mı, yoksa, gerçekten beğendiğiniz, içinize işleyen bir şarkı mı?

Bugüne kadar yaptığım her projenin içime sinmesi için çok emek verdim. Birçok hit şarkı, öncesinde bana teklif edildi ama o şarkıları kendime ait hissetmediğim için geri çevirdim. Tabii ki şarkının kitlelere hitap etmesine önem veriyorum ancak bunu yaparken de gerçekten benimsediğim şarkıların olmasına özen gösteriyorum. Seslendireceğim şarkının duygu barındırması çok önemli.