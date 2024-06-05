Ayrılık vakti geldi mi? Bir ilişkiyi bitirme zamanının geldiğini gösteren 8 işaret!
İlişkiler, hayatımızın en karmaşık ve duygusal yönlerinden biridir. Ancak her başlangıcın bir sonu olabileceği gerçeği, bazen kaçınılmaz olarak karşımıza çıkar. Peki, ayrılık vakti gelip gelmediğini nasıl anlayabiliriz? İlişkinizin sağlıklı bir şekilde devam edip etmediğini gösteren bazı işaretler vardır. İşte ilişkinizi bitirme zamanının geldiğini gösteren sekiz belirgin işaret!
Aşkın büyüsü, ilişkinin ilk zamanlarında her şeyi mükemmel kılar. Ancak zamanla, bazı şeyler değişebilir ve ilişki yolunda gitmeyebilir. Bu durumda, ayrılmak kaçınılmaz olabilir. İlişkinizin sona erip ermemesi gerektiğini düşünüyorsanız, bazı belirtilere dikkat etmek önemlidir. İşte ilişkinizi bitirmenin zamanının geldiğini gösteren sekiz kritik işaret!
1. HER KONUŞMA OLUMSUZDUR
Flört uzmanı James Preece, partnerinizle tartışmalı bir konu hakkında tartışmadan konuşamıyorsanız, bunun dışarı çıkmanız için büyük bir uyarı işareti olduğunu belirtiyor. "Öfke ve olumsuzluk, partnerinizle aranızda köklü sorunların işaretidir ve bu, olayların sonunda çok zarar verici hale geleceği anlamına gelebilir" diye ekliyor.
2. FİZİKSEL, SÖZLÜ İSTİSMAR
Flört psikoloğu ve koçu Madeleine Mason Roantree, eğer ilişkinizde herhangi bir istismar yaşıyorsanız, bu, ilişkiyi bitirmeniz gerektiğini gösteren açık bir uyarı işaretidir diyor. "Bir öfke anında kazara sözlü olarak birine zarar verdiğiniz tek seferlik bir kavgadan bahsetmiyoruz (her ne kadar bu tür olayların ele alınması gerekiyorsa da), daha sık meydana gelen, özellikle sistematik olarak ortaya çıkan kötü davranışlardan bahsediyorum. Davranış, kişinin karakterinin ve duygularını ve dürtülerini kontrol etme yeteneğinin eksikliğinin bir yansımasıdır” diye açıklıyor.
Roantree, kendinizi partnerinizin kötü davranışını (örneğin arkadaşlarınıza veya aile üyelerinize) mazur görürken bulursanız, bu aynı zamanda ilişkinizin zehirli hale gelmiş olabileceğinin de bir işaretidir, diye ekliyor. "Bunun ayrılmak için açık bir işaret olduğunu söyleyebilirim."
3. ÖNCELİĞİ OLMAKTAN ÇIKARSINIZ
Preece, çiftlerin birbirlerine zaman ayırması gerektiğini, bunun bir angarya olmaması gerektiğini belirtiyor. "Yani, eğer partneriniz arkadaşlarıyla çıkmayı ya da sizinle görüşmek ve vakit geçirmek dışında mümkün olan herhangi bir şeyi yapmayı tercih ediyorsa, bunun nedenini sorgulamanız gerekir" diyor.
“Eğer sadece neden sizinle takılamadıklarına dair bahaneler buluyorsanız, size sevildiğinizi hissettirecek başka birini bulmanın zamanı gelmiştir. Hayat çok kısa." diye ekliyor.
4. YUMURTA KABUKLARININ ÜZERİNDE YÜRÜYOR GİBİ HİSSEDERSİNİZ
İlişkide güzel anlar olabilir ama belki de kendiniz olamayacağınızı hissettiğiniz zamanlar vardır. Mason Roantree, bunun sona yaklaşan ilişkilerde yaygın olduğunu belirtiyor. "Partnerinizin ruh halini sürekli izliyorsanız ve onun üzülmesi, öfkelenmesi veya şiddete başvurması riskini en aza indirecek şekilde davranıyorsanız, o zaman ilişkide temelden bir sorun olduğunu bilirsiniz."
artnerinizi mutlu etmek için keyif aldığınız şeyleri yapmayı bile bırakabilirsiniz. Mason Roantree şunu ekliyor: "Farkında olmadan onların duygu durumu veya öngörülemezliği sizi yönetiyor."
5. ARTIK EĞLENMİYORSUNUZ
İlişkiler bazen sıradan olabilir ama aynı zamanda eğlenceli de olmalı. Preece, en azından kalıcı olacaklarsa öyle olmaları gerektiğini söylüyor. "Partnerinizin alışkanlıklarından ve tuhaflıklarından kolayca sinirleniyorsanız veya sıkılıyorsanız, o zaman sadece zamanınızı boşa harcıyorsunuz" diye açıklıyor.
“İlişkiler rahat ama aynı zamanda heyecan verici olmalı. Partnerinizle vakit geçirmekten mutlu olmalısınız. Eğer sadece hareket halindeyseniz, ya işleri karıştırmanız ya da birbirinize kızmaya başlamadan önce bitirmeniz gerekir.
6. UYUMSUZ YAŞAM TARZLARI VE DEĞERLER
Bazı çiftler tebeşir ve peynir kadar alakasızdır ama harika bir ilişkileri vardır. Mason Roantree, diğerleri için farkların çok büyük olabileceğini ve gerçekten bu kadar büyük fedakarlıklar yapmak isteyip istemediğinizi kendinize sormanız gerektiğini belirtiyor.
"Büyük farklılıklara örnek olarak çocuk istemek, aileye yakın yaşamak veya uzakta yaşamak, her dört yılda bir hareket eden 'köksüz' bir yaşam tarzına sahip olmak ve öngörülebilir istikrarlı bir ev ortamına sahip olmak konusunda zıt görüşlere sahip olmak verilebilir."
Bir partnerin farklı hobilere sahip olması her zaman anlaşmayı bozucu olmasa da, yukarıda belirtilen temel ilkeler konusunda aynı fikirde değilseniz, bu birbirinize uygun olmadığınızın açık bir işareti olabilir.
7. ARKADAŞLARINIZ VE AİLENİZ PARTNERİNİZİ SEVMİYOR
Preece, partnerinizi ne kadar severseniz sevin, çevrenizdeki herkesin farklı düşünmesinin büyük bir tehlike işareti olduğunu belirtiyor. "Birini sevdiğinizde veya ona aşık olduğunuzda, gözlerinizi kırpıp kötü davranışları görmezden gelmeniz kolay olabilir" diye açıklıyor.
“Destek çevreniz duygusal açıdan dahil olmadıkları için sizden çok daha fazlasını görebilir. Belirli bir ilişki içinde olmanın nasıl bir şey olduğunu o ilişkideki iki kişi dışında kimse bilemezken, eğer en yakınınız partnerinizin kötü bir haber olduğunu düşünüyorsa onların söyleyeceklerini dinlemelisiniz; sizin göremediğiniz şeyleri görebilirler."
8. ONUNLA YALNIZ KALMAMAK İÇİN BERABERSİNİZ
Preece, bazen yeniden başlama düşüncesinin mutsuz çiftlerin ayrılmasını engelleyebileceğini belirtiyor. "Bu, 'tanıdığın şeytan, tanımadığın şeytandan iyidir' mantrasıdır" diye açıklıyor. “Fakat bu, başka biriyle olan nihai mutluluğunuzu geciktiriyor olabilir."
"Ancak kendinizi kötü ya da öyle bir ilişkiden kurtardığınızda, sizin için çok daha iyi, daha heyecan verici ve anlamlı bir ilişki olduğunu fark edeceksiniz."
Kaynak: Independent