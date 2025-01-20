İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü oyuncuların menajeri olan Ayşe Barım hakkında ortaya atılan tekelleşmede rol oynağı yönündeki iddiaları ihbar kabul ederek, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmanın 'çalışma hürriyetinin ihlali' ve 'şantaj' gibi iddialara ilişkin olduğu öğrenilirken, Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri de uygulanmıştı.

MAĞDUR OLARAK İFADE VERECEK

Geçtiğimiz günlerde tanık sıfatıyla ifade veren Serenay Sarıkaya'nın ardından bu kez oyuncu Deniz Işın'ın 'mağdur' sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı. Işın'ın yarın 11.00 sıralarında adliyeye giderek ifade vermesi bekleniyor.