21 Mart 2025'te İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncularından Filiz Akın, vasiyeti üzerine Aşiyan Mezarlığı'nda sade bir törenle toprağa verilmişti.

Merhum sanatçının vefatının üzerinden tam bir yıl geçti. Filiz Akın; Ayşegül Aldinç, Melek Baykal ve Nebahat Çehre, gibi ünlü isimlerin duygusal paylaşımlarıyla yâd edildi.

"ÖZLEMLE ANIYORUZ SİZİ"

Melek Baykal, Akın ile birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşarak, "Birlikte güldüğümüz, sohbet ettiğimiz o güzel anlar... Bugün hepsi daha kıymetli, daha özel. Sizinle aynı karede olmak bile ne büyük zarafetti. Sevgili Filiz Hanımcığım; gülüşünüz, inceliğiniz ve kalbimde bıraktığınız o güzel his hep benimle kalacak. Özlemle anıyoruz sizi" ifadelerini kullandı.

"SİZİN VEDANIZ BAŞKA BİR İZ BIRAKTI"

Aldinç ise, "Sizi yitireli bir yıl olmuş bile… Sanki uzak bir diyardasınız ve bu yüzden sizi görme şansım yokmuş gibi hissediyorum. Bir daha hiç göremeyeceğini, bünye bir türlü kabul edemiyor. Ne zaman televizyonda filmlerinize rastlasam ayrılamıyorum. Büyülenmiş gibi o güzel sıfatınıza dalıp gidiyorum. Ve her seferinde, küçükken fark edemediğim o hüznü görüyorum yüzünüzde. Sizi tanımak, sevgimin karşılığını bulmak hayatımın en nadide hatırası. Hayatımda sonsuzluğa uğurladığım ayrılıklar oldu. Hiçbirinin hatırasına saygısızlık etmek istemem ama sizin vedanız bambaşka bir iz bıraktı. Ruhunuz huzur bulsun diye hemen her gün dualarımdasınız. Canımın ta içi Filiz Hanım, gittiğiniz alemde huzur içindesinizdir umarım. Bir gün o aleme erdiğimde umarım yeniden karşılaşırız. Bitmeyen sevgim ve özlemimle" sözleriyle paylaşımını tamamladı.

"BIRAKTIĞIN İZLER HER ZAMAN YAŞAYACAK"

Nebahat Çehre de yaptığı paylaşımda, "Bir yıl geçti... Zaman ilerliyor ama bazı insanlar kalbimizde hep aynı yerde kalıyor. Sevgili Filiz, sanatın, sevecenliğin, zarafetin ve güzelliğinle bıraktığın izler her zaman yaşayacak. Seni özlem ve sevgiyle anıyoruz" ifadelerini kullandı.