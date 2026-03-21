Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ayşegül Aldinç, Melek Baykal ve Nebahat Çehre'den Filiz Akın paylaşımı - Magazin haberleri

        Filiz Akın'ı unutmadılar

        Ayşegül Aldinç, Melek Baykal ve Nebahat Çehre, Türk sinemasının 'Dört Yapraklı Yonca'sından Filiz Akın'ı vefatının birinci yılında anıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2026 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        21 Mart 2025'te İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncularından Filiz Akın, vasiyeti üzerine Aşiyan Mezarlığı'nda sade bir törenle toprağa verilmişti.

        Merhum sanatçının vefatının üzerinden tam bir yıl geçti. Filiz Akın; Ayşegül Aldinç, Melek Baykal ve Nebahat Çehre, gibi ünlü isimlerin duygusal paylaşımlarıyla yâd edildi.

        "ÖZLEMLE ANIYORUZ SİZİ"

        Melek Baykal, Akın ile birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşarak, "Birlikte güldüğümüz, sohbet ettiğimiz o güzel anlar... Bugün hepsi daha kıymetli, daha özel. Sizinle aynı karede olmak bile ne büyük zarafetti. Sevgili Filiz Hanımcığım; gülüşünüz, inceliğiniz ve kalbimde bıraktığınız o güzel his hep benimle kalacak. Özlemle anıyoruz sizi" ifadelerini kullandı.

        "SİZİN VEDANIZ BAŞKA BİR İZ BIRAKTI"

        Aldinç ise, "Sizi yitireli bir yıl olmuş bile… Sanki uzak bir diyardasınız ve bu yüzden sizi görme şansım yokmuş gibi hissediyorum. Bir daha hiç göremeyeceğini, bünye bir türlü kabul edemiyor. Ne zaman televizyonda filmlerinize rastlasam ayrılamıyorum. Büyülenmiş gibi o güzel sıfatınıza dalıp gidiyorum. Ve her seferinde, küçükken fark edemediğim o hüznü görüyorum yüzünüzde. Sizi tanımak, sevgimin karşılığını bulmak hayatımın en nadide hatırası. Hayatımda sonsuzluğa uğurladığım ayrılıklar oldu. Hiçbirinin hatırasına saygısızlık etmek istemem ama sizin vedanız bambaşka bir iz bıraktı. Ruhunuz huzur bulsun diye hemen her gün dualarımdasınız. Canımın ta içi Filiz Hanım, gittiğiniz alemde huzur içindesinizdir umarım. Bir gün o aleme erdiğimde umarım yeniden karşılaşırız. Bitmeyen sevgim ve özlemimle" sözleriyle paylaşımını tamamladı.

        REKLAM

        "BIRAKTIĞIN İZLER HER ZAMAN YAŞAYACAK"

        Nebahat Çehre de yaptığı paylaşımda, "Bir yıl geçti... Zaman ilerliyor ama bazı insanlar kalbimizde hep aynı yerde kalıyor. Sevgili Filiz, sanatın, sevecenliğin, zarafetin ve güzelliğinle bıraktığın izler her zaman yaşayacak. Seni özlem ve sevgiyle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

        #Filiz Akın
        #Ayşegül Aldinç
        #melek baykal
