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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Aysel isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

AYSEL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Aysel ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Aysel adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Aysel isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

AYSEL İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Aysel ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Bol ışık saçan, ay. Ayın en parlak zamanında doğan.

AYSEL ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Aysel ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Aysel adını koymak caizdir.

AYSEL İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Aysel ismini kullanan 169.047 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Aysel ismini kullanan 30.293 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Aysel ismini kullanan 11.118 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Aysel ismini kullanan 9.593 kişi bulunmaktadır.

AYSEL İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Aysel adındakiler aşkı yaşayan nadir insanlardır. Aşk için yaşar ve aşk için ölürler adeta. Özgürlüklerine oldukça düşkündürler ve özgürlükleri için belirledikleri çizginin aşılmasını şiddetle reddederler. Hayatı ve yaşamayı çok severler. Dışarıda yalnız zaman geçirmektense arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi tercih ederler. Toplu eğlencelere bayılırlar. Olaylara çok değişik pencerelerden bakarlar ve olayların değişik yönlerini görebilme ve değerlendirebilme yetenekleri vardır. Objektiflikten ayrılmazlar.

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