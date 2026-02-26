Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 13.705,86 %-0,75
        DOLAR 43,8832 %0,03
        EURO 51,8801 %0,04
        GRAM ALTIN 7.311,98 %0,63
        FAİZ 36,25 %0,11
        GÜMÜŞ GRAM 123,59 %-0,91
        BITCOIN 68.556,00 %-0,56
        GBP/TRY 59,4869 %-0,05
        EUR/USD 1,1798 %-0,10
        BRENT 70,24 %-0,86
        ÇEYREK ALTIN 11.956,12 %0,64
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Ayvalık zeytinyağına karekodlu koruma - Alışveriş Haberleri

        Ayvalık zeytinyağına karekodlu koruma

        Dünyanın en iyi 3 zeytinyağından biri olarak gösterilen coğrafi işaretli Ayvalık Zeytinyağı, Ayvalık Ticaret Odası'nın çalışmaları sonucunda karekodla tarladan sofraya takip edilebilecek. Ayvalık Ticaret Odası, bu çalışmayla coğrafi işaretli zeytinyağında taklit ve tağşişin önüne geçmeyi ve Ayvalık Zeytinyağının marka değerini korumayı hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 13:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayvalık zeytinyağına karekodlu koruma

        Türkiye'de son dönemde gıdada en fazla taklit ve tağşişin yapıldığı ikinci ürün olan zeytinyağında sahteciliğin önüne geçebilmek için Ayvalık Ticaret Odası tarafından Türkiye'de ilk kez karekod uygulaması başlatıldı.

        Coğrafi işaret çalışmalarında dünyada sadece İtalya'nın Toscana bölgesinde bulunan bir coğrafi işaret hologramıyla birlikte bir karekod uygulaması, "Ayvalık zeytinyağı Coğrafi İşareti" kullanım hakkına sahip 31 markada kullanılacak.

        Konuyla ilgili açıklama yapan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, "Ayvalık Zeytinyağı adı altında, menşei Ayvalık dahi olmayan pek çok taklit ve tağşiş zeytinyağı piyasada bulunuyor. Geliştirdiğimiz karekod uygulamasının temelinde iki ana hedef yatıyor. Birincisi, ne yazık ki sektörümüzde sıkça karşılaştığımız taklit ve tağşiş sorununun kökten çözülmesi. Taklit-tağşiş, ülkemizde üreticimizin emeğine en çok zarar veren unsur. Sadece çiftçimizi ve dürüst işletmecimizi mağdur etmekle kalmıyor, aynı zamanda tüketicimizi de kandırıyor. Biz bu dijital takip sistemiyle tüketicimizi bilinçlendirirken, sahteciliğin önüne geçerek emeğimizin çalınmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu karekod, coğrafi işaret hologramıyla birlikte ambalajlı ürünlerin üzerinde yer alacak" dedi.

        DÜNYADA ÖRNEĞİ TOSKANA'DA

        Bu sistemin bir örneğinin İtalya Toscana'da olduğunu ve oradaki sisteme göre çok daha basit bir sistem geliştirdiklerini belirten Uçar, "Karekod cep telefonu ile okutulduğunda, Ayvalık Ticaret Odası'nın mobil uygulamasına yönlendiriliyor. Açılan sayfada öncelikle coğrafi işareti kullanan tüm firmalarımız listeleniyor. Elinizdeki ambalaj hangi firmaya aitse oraya tıkladığınızda, o firmanın e-ticaret sitesine ulaşabiliyorsunuz. Toskana'daki sistemde ise telefonunuzda ayrıca bir aplikasyon olması gerekiyor. Bu anlamda biz daha basit bir sistem geliştirdik. Hizmete sunduğumuz bu ürün kimlik takip sistemi sayesinde, karekod okutulduğu anda ürünün üretim miktarından ambalajlama şekline, laboratuvar sonuçlarından hangi parseldeki bahçeden toplandığına kadar her bilgiye ulaşılabilecek. Coğrafi işaret hologramımız üzerindeki seri numaralarını da bu sistemle kontrol ederek sahteciliği imkansız kılıyoruz. Tüketicilerimiz sorgulama sitesine girdiklerinde sadece ellerindeki ürünü değil, Ayvalık coğrafi işaretini kullanan tüm güvenilir firmalarımızı tek bir listede görebilecekler. Buradan doğrudan firmaların e-ticaret sitelerine yönlendirilerek fiyat kontrolü yapabilecek, en kaliteli ve orijinal ürünü kaynağından seçebilecekler. Şeffaflık, Ayvalık zeytinyağının en büyük gücü olacak" açıklamalarında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Balıkesir'de F-16 savaş uçağının düşme anı ortaya çıktı

        Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağı kaza kırıma uğradı, bir asker şehit olduBalıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu 00:50 sıralarında Balıkesir Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağının görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğradığını ve bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Kuzey Kore'den ABD'ye: Saygı duyarsa iyi geçinmememiz için neden yok
        Kuzey Kore'den ABD'ye: Saygı duyarsa iyi geçinmememiz için neden yok
        Kız kardeşinin yanındaki genci öldürdü!
        Kız kardeşinin yanındaki genci öldürdü!
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Ardahan'da büyük panik! İş makinelerinin üzerine çığ düştü!
        Ardahan'da büyük panik! İş makinelerinin üzerine çığ düştü!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!