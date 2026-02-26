Ayvalık zeytinyağına karekodlu koruma
Dünyanın en iyi 3 zeytinyağından biri olarak gösterilen coğrafi işaretli Ayvalık Zeytinyağı, Ayvalık Ticaret Odası'nın çalışmaları sonucunda karekodla tarladan sofraya takip edilebilecek. Ayvalık Ticaret Odası, bu çalışmayla coğrafi işaretli zeytinyağında taklit ve tağşişin önüne geçmeyi ve Ayvalık Zeytinyağının marka değerini korumayı hedefliyor
Türkiye'de son dönemde gıdada en fazla taklit ve tağşişin yapıldığı ikinci ürün olan zeytinyağında sahteciliğin önüne geçebilmek için Ayvalık Ticaret Odası tarafından Türkiye'de ilk kez karekod uygulaması başlatıldı.
Coğrafi işaret çalışmalarında dünyada sadece İtalya'nın Toscana bölgesinde bulunan bir coğrafi işaret hologramıyla birlikte bir karekod uygulaması, "Ayvalık zeytinyağı Coğrafi İşareti" kullanım hakkına sahip 31 markada kullanılacak.
Konuyla ilgili açıklama yapan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, "Ayvalık Zeytinyağı adı altında, menşei Ayvalık dahi olmayan pek çok taklit ve tağşiş zeytinyağı piyasada bulunuyor. Geliştirdiğimiz karekod uygulamasının temelinde iki ana hedef yatıyor. Birincisi, ne yazık ki sektörümüzde sıkça karşılaştığımız taklit ve tağşiş sorununun kökten çözülmesi. Taklit-tağşiş, ülkemizde üreticimizin emeğine en çok zarar veren unsur. Sadece çiftçimizi ve dürüst işletmecimizi mağdur etmekle kalmıyor, aynı zamanda tüketicimizi de kandırıyor. Biz bu dijital takip sistemiyle tüketicimizi bilinçlendirirken, sahteciliğin önüne geçerek emeğimizin çalınmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu karekod, coğrafi işaret hologramıyla birlikte ambalajlı ürünlerin üzerinde yer alacak" dedi.
DÜNYADA ÖRNEĞİ TOSKANA'DA
Bu sistemin bir örneğinin İtalya Toscana'da olduğunu ve oradaki sisteme göre çok daha basit bir sistem geliştirdiklerini belirten Uçar, "Karekod cep telefonu ile okutulduğunda, Ayvalık Ticaret Odası'nın mobil uygulamasına yönlendiriliyor. Açılan sayfada öncelikle coğrafi işareti kullanan tüm firmalarımız listeleniyor. Elinizdeki ambalaj hangi firmaya aitse oraya tıkladığınızda, o firmanın e-ticaret sitesine ulaşabiliyorsunuz. Toskana'daki sistemde ise telefonunuzda ayrıca bir aplikasyon olması gerekiyor. Bu anlamda biz daha basit bir sistem geliştirdik. Hizmete sunduğumuz bu ürün kimlik takip sistemi sayesinde, karekod okutulduğu anda ürünün üretim miktarından ambalajlama şekline, laboratuvar sonuçlarından hangi parseldeki bahçeden toplandığına kadar her bilgiye ulaşılabilecek. Coğrafi işaret hologramımız üzerindeki seri numaralarını da bu sistemle kontrol ederek sahteciliği imkansız kılıyoruz. Tüketicilerimiz sorgulama sitesine girdiklerinde sadece ellerindeki ürünü değil, Ayvalık coğrafi işaretini kullanan tüm güvenilir firmalarımızı tek bir listede görebilecekler. Buradan doğrudan firmaların e-ticaret sitelerine yönlendirilerek fiyat kontrolü yapabilecek, en kaliteli ve orijinal ürünü kaynağından seçebilecekler. Şeffaflık, Ayvalık zeytinyağının en büyük gücü olacak" açıklamalarında bulundu.