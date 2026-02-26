Ayvalık zeytinyağına karekodlu koruma

Türkiye'de son dönemde gıdada en fazla taklit ve tağşişin yapıldığı ikinci ürün olan zeytinyağında sahteciliğin önüne geçebilmek için Ayvalık Ticaret Odası tarafından Türkiye'de ilk kez karekod uygulaması başlatıldı.

Coğrafi işaret çalışmalarında dünyada sadece İtalya'nın Toscana bölgesinde bulunan bir coğrafi işaret hologramıyla birlikte bir karekod uygulaması, "Ayvalık zeytinyağı Coğrafi İşareti" kullanım hakkına sahip 31 markada kullanılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, "Ayvalık Zeytinyağı adı altında, menşei Ayvalık dahi olmayan pek çok taklit ve tağşiş zeytinyağı piyasada bulunuyor. Geliştirdiğimiz karekod uygulamasının temelinde iki ana hedef yatıyor. Birincisi, ne yazık ki sektörümüzde sıkça karşılaştığımız taklit ve tağşiş sorununun kökten çözülmesi. Taklit-tağşiş, ülkemizde üreticimizin emeğine en çok zarar veren unsur. Sadece çiftçimizi ve dürüst işletmecimizi mağdur etmekle kalmıyor, aynı zamanda tüketicimizi de kandırıyor. Biz bu dijital takip sistemiyle tüketicimizi bilinçlendirirken, sahteciliğin önüne geçerek emeğimizin çalınmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu karekod, coğrafi işaret hologramıyla birlikte ambalajlı ürünlerin üzerinde yer alacak" dedi.