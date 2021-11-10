Aziz'in 2. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı! "Varsa yüreği yeten çıksın karşıma!"

Dilruba ile Efnan'ın karşı karşıya geldiği anların merak uyandırdığı tanıtımda Dilruba, Adem ile nişanlanıyor. Nişan törenine giden Aziz, "Bundan sonra toprağımda, işimdeyim. Varsa yüreği yeten çıksın karşıma!" sözleriyle herkese meydan okurken Pierre'in tepkisi dikkat çekiyor. Dilruba'nın Dereboyu Köyü'ne gönderdiği haber merak konusu olurken, babasından ve köyünden kaçan Efnan'ın izi bulunuyor.

AZİZ 2. BÖLÜM 2. TANITIMI

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

AZİZ'İN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Aziz'in ekrana gelen ilk bölümünde; Antakya'nın en büyük halı üreticisi ve Payidar ailesinin büyük oğlu Aziz Payidar'ın refah ve ışıltı dolu hayatı Fransız güçleri komutanı Pierre'in oğlu Andre'yi öldürmesiyle altüst oldu. Aziz, Andre'nin bir köylü kızına saldırdığını görünce kızı kurtarabilmek için onu vurdu. Bu olay üzerine Aziz, babasının ısrarıyla şehri terk etmek zorunda kaldı. Mal taşıyan bir kervan ile şehirden ayrılan Aziz, bir süre sonra kervana yapılan bir saldırıda yaralandı. Herkes Aziz'in öldüğünü düşünürken Aziz, 2 yıl sonra Antakya'ya geri döndü. Ancak döndüğünde hiçbir şey eskisi gibi değildi. Babası ölmüştü, ellerindeki her şey satılmıştı. Büyük aşkı Dilruba ise kuzeni Adem ile nişanlanmıştı.

Aziz'in gelişi Antakya'da büyük ses getirirken Dilruba'nın hayatını da tamamen etkiledi. Çünkü Dilruba, gerçek aşkı Aziz'le birlikte olmak istiyordu ancak maddi durumlarının kötüye gitmesi, annesi ve Galip Payidar'ın evlenecek olması bu kavuşmanın önündeki engeldi. Dilruba her şeye rağmen Aziz'e bir mektup yazarak onunla olmak istediğini söyledi. Mektup Aziz'in eline ulaştı. Aziz, Dilruba'ya gidip gitmeyecek mi diye merakla beklenirken köylü kızı Efnan'ın mücadelesi Aziz'in karşısına çıktı. Efnan, babası ve babasının zorla onu verdiği adamdan kaçmaya çalışıyordu. Bu sırada onu gören Aziz, Efnan'a yardım etti. Erkek kılığında kaçan Efnan, Aziz'in yardım elini tuttu. Finalde Dilruba, mektupta yazdığı yere Aziz'i görme umuduyla giderken karşısında Adem'i görünce şoke oldu. Aziz ise bu sırada erkek kılığında kaçan Efnan'ı kurtarmaya çalışıyordu. Efnan eve geri dönmemek için nehre atladı. Aziz de peşinden onu kurtarmak için atladığında karşısında güzel bir köylü kızı buldu. İkisinin bu karşılaşmasının ardından olacaklar şimdiden merakla bekleniyor. İzleyicinin merak ettiği bir diğer konu ise, "Dilruba, büyük aşkı Aziz'e kavuşabilecek miydi?"