Aziz Yıldırım HT Spor&Habertürk ortak yayınında!
Fenerbahçe'de 7 Haziran'da yapılacak seçim öncesi Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Habertürk ve HT Spor ortak yayınında özel açıklamalarda bulunacak. Aziz Yıldırım özel röportajı bu akşam saat 20.00'de HT Spor ve Habertürk ortak yayınında...
Fenerbahçe'de kritik seçimin nabzı bu ekranda tutuluyor, başkan adayı Aziz Yıldırım Habertürk & HT Spor ortak yayınına konuk oluyor...
Sarı-lacivertli camiada son yılların kritik seçimi yapılırken, adaylar kendini anlatıyor. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım soruları yanıtlıyor...
Son kozlar oynanıyor, vaatler açıklanıyor... Teknik direktör adayları belli mi? Transfer hazırlıklarında son durum ne? İlk yapılacak hamle ne olacak?
Habertürk spikeri Selen Gül Dayıoğlu moderatörlüğünde, HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve Habertürk programcısı Eren Eğilmez merak edilenleri soruyor, başkan adayı Aziz Yıldırım seçimin ilk günündeki konuşmaların ardından oy verme işlemi öncesi son sözlerini söylüyor...
Aziz Yıldırım özel röportajı bu akşam saat 20.00'de HT Spor ve Habertürk ortak yayınında...