Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak evinde 20 yıl sonra ilk kez rakibine boyun eğdi. Sarı-kırmızılılar, 1999-2000 sezonunda 2-1 yenildiği mücadelenin ardından rakibine 20 yıl boyunca yenilmemişti.

Sarı-lacivertliler, eski başkan Aziz Yıldırım döneminde rakibiyle bu süreçte evinde tam 22 maça çıkarken bu mücadelelerde hiç kaybetmemişti. Fenerbahçe'de seri, başkanlığa Ali Koç'un seçilmesiyle de sürmüş ve sarı-lacivertliler geçen sezon oynanan derbide 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrılmıştı.

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan bu karşılaşmanın ardından Fenerbahçe, Galatasaray'a 20 yıldan sonra evinde kaybederken Aziz Yıldırım'ın hatırası da son bulmuş oldu.