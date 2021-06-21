Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım, basın toplantısı düzenleyecek. AA'nın aktardığına göre bilgilendirme yapan Yıldırım, "24 Haziran Perşembe günü saat 11.30'da Çırağan Sarayı'nda, hepimizin ortak sevdası olan Fenerbahçe'nin dünü, bugünü ve yarını üzerine konuşacağımız bir basın toplantısı yapıyorum" ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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