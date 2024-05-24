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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aziz Yıldırım: Stat kapasitesini 10 bin artıracağız - Fenerbahçe Haberleri

        Aziz Yıldırım: Stat kapasitesini 10 bin artıracağız

        Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, göreve gelmeleri halinde stadyum kapasitesinin 10 bin kişi artırılacağını ifade ederek, "Bu yenilikler sayesinde taraftarlarımızla daha güçlü bir atmosfer oluşturmayı hedefliyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 18:12 Güncelleme: 24.05.2024 - 18:17
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        "Stat kapasitesini 10 bin artıracağız"
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        Fenerbahçe Spor Kulübü’nde, 30-31 Mayıs’ta çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran’da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım çalışmalarını sürdürüyor.

        Yıldırım, Lüleburgaz'da kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi. Burada konuşan Aziz Yıldırım, Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman ile sarı-lacivertli taraftarlar arasında Berlin'de yaşanan tartışmalarla ilgili, "Ergin Ataman’ın hareketleri çok ama çok yanlış" dedi.

        Yıldırım ayrıca "Onlar tahrik ediyor, benim bağırıp çağırmamı istiyorlar. Bunun uğraşındalar. Dün akşamki lafları kızgınlıktan söylüyor, beni tahrik etmeye çalışıyor" diye konuştu.

        Çocukları mutlu etmek istediklerini tekrarlayan Yıldırım, "Benim zamanımda da hatalar oldu ama 3 senede bir şampiyon oluyorduk. Biz onu 2018’de de tahrik edecek şekilde konuşmadık. Sakin olsun. Hepimiz Fenerbahçe’ye hizmet için buradayız. Çocuklar üzülmesin, onları mutlu edelim. Tek çare şampiyonluk; olamazsan tabanda kayma başlar. Bu tehlikeyi görüyorum" ifadelerini kullandı.

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        "OYUNCU SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

        Futbol A takımıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, "Fenerbahçe takımı oldukça iyi bir durumda. Biz, oyuncu satmayı düşünmüyoruz, aksine takıma yeni takviyeler yapacağız. Mourinho'nun gelişiyle birlikte, onun seçtiği ve beğendiği 2-3 oyuncuyu da kadromuza katacağız. Sportif A.Ş kısmını aynı düşünüyoruz 11 kişi olacak" diye konuştu.

        "STADYUM KAPASİTESİNİ 10 BİN KİŞİ ARTIRACAĞIZ"

        Yıldırım, Ülker Stadyumu'yla ilgili yeni düzenlemeler yapacaklarını belirterek şunları söyledi:

        "Stadyumda bazı düzenlemeler yapacağız ve kapasitemizi 10 bin kişi artıracağız. Alt ve üst tribünde koltukları kaldırarak, yalnızca ayakta seyirci alacağız. Bu yenilikler sayesinde taraftarlarımızla daha güçlü bir atmosfer oluşturmayı hedefliyoruz.

        Futbol A takımı sağlık heyetiyle ilgili eleştirilere yönelik Yıldırım, "Sağlık heyeti gidecek. Adamı kovdum, Beşiktaş’a gitti, geri getirdiler" yanıtını verdi.

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