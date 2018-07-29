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BEBEĞİN CİNSİYETİNİ ÖĞRENMEYECEKLER

Azra Akın, bebeklerinin cinsiyetinin sürpriz olmasını istediklerini söyleyerek: ““Hamilelik kolay geçiyor. Benim yerime Atakan aşeriyor.Dayanabilirsek doğuma kadar öğrenmeyeceğiz. İki cinsiyete de isim düşüneceğiz ve doğumdan sonra karar vereceğiz” demişti.