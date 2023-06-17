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Babalar Günü nasıl ortaya çıktı?

Her sene Haziran ayının ikinci haftasında kutlanan Babalar Günü'nün kökeni 1900'lere dayanıyor. Babalar Günü, ilk kutlandığında birçok tartışmanın odağı oldu ancak bir süre sonra tüm dünyada kabul edildi.

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  • Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? Babalar Günü'nün ortaya çıkış hikayesi nedir?

    Babalar Günü, tüm dünyada Haziran ayının ikinci haftasında kutlanıyor. Bu özel güne ilham veren ilk olay 5 Temmuz 1908 yılına dayanıyor.

    5 Temmuz 1908'de bir Batı Virjinya Kilisesi, geçen Aralık ayında bir maden patlamasında ölen 362 adamın anıldığı bir törene sponsor oldu. Törende ölen 362 baba anıldı. Ancak bu tören tek seferlik bir şeydi.
  • Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? Babalar Günü'nün ortaya çıkış hikayesi nedir?

    Gelecek sene dul bir kadın tarafından büyütülen Sonora Smart Dodd isimli bir kadın babaların da tıpkı anneler günü gibi bir güne sahip olmasını istediği için yerli kiliselere ve devlet yetkililerine gitti. Sonora başarılı oldu ve Washington, 19 Haziran 1910'da ilk Babalar Günü kutlandı.
  • Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? Babalar Günü'nün ortaya çıkış hikayesi nedir?

    Özel gün zamanla yayıldı ve çeşitli ABD başkanlarının desteğiyle büyüdü. Ancak herkes bu özel günden memnun değildi. Kimileri çok ticari bulurken kimileri de ayrıştırıcı buluyordu.
  • Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? Babalar Günü'nün ortaya çıkış hikayesi nedir?

    1920'ler ve 1930'larda, Anneler Günü ve Babalar Günü'nü tek bir tatil olan Ebeveynler Günü'ne çevirmek için bir hareket ortaya çıktı. Ancak o sırada ABD'yi vuran Büyük Buhran krizi sebebiyle Babalar Günü, reklamcılar tarafından iyi bir şekilde pazarlandı ve ticari bir rekabet başladı.
  • Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? Babalar Günü'nün ortaya çıkış hikayesi nedir?

    İkinci Dünya Savaşı başladığında reklamcılar, Babalar Günü'nü kutlamanın Amerikan birliklerini onurlandırmanın ve savaş çabalarını desteklemenin bir yolu olduğunu öne sürdü ve tüm satış politikalarını bunun üzerinde geliştirdiler.

    Sonuç olarak; kazanan reklamcılar oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Babalar Günü tüm dünyada kutlanıyor.

    Kaynak: History

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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