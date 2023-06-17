Babalar Günü nasıl ortaya çıktı?

İkinci Dünya Savaşı başladığında reklamcılar, Babalar Günü'nü kutlamanın Amerikan birliklerini onurlandırmanın ve savaş çabalarını desteklemenin bir yolu olduğunu öne sürdü ve tüm satış politikalarını bunun üzerinde geliştirdiler.

Sonuç olarak; kazanan reklamcılar oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Babalar Günü tüm dünyada kutlanıyor.

Kaynak: History