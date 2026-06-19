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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Babalar Günü'nde deneyim odaklı hediyeler öne çıktı

        Babalar Günü'nde deneyim odaklı hediyeler öne çıktı

        ZUBİZU verilerine göre, Babalar Günü öncesinde klasik hediye seçeneklerinin yanı sıra seyahat, yeme-içme ve yaşam kategorilerindeki deneyim odaklı alternatiflere yönelik ilgi de arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 08:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Babalar Günü'nde deneyim odaklı hediyeler öne çıktı

        ZUBİZU, Babalar Günü öncesinde kullanıcı tercihlerine ilişkin verileri paylaştı.

        Buna göre, giyim, ayakkabı, saat ve aksesuar gibi klasik hediye seçenekleri öne çıkarken, seyahat, araç kiralama ve yeme-içme gibi deneyim odaklı alternatiflere ilginin de arttığı görüldü.

        Platform verileri, tüketicilerin Babalar Günü'nde yalnızca ürün değil, birlikte vakit geçirmeyi sağlayan deneyimleri de hediye olarak tercih ettiğine işaret etti. ZUBİZU uygulamasında moda, yaşam, otomotiv ve seyahat gibi farklı kategorilerde sunulan fırsatlar, kullanıcıların çeşitli ihtiyaç ve ilgi alanlarına yönelik seçeneklere yöneldiğini ortaya koydu.

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