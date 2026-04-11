        Bacadaki yangına müdahale etmek isterken apartman boşluğuna düşüp öldü

        Bacadaki yangına müdahale etmek isterken apartman boşluğuna düşüp öldü

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bacadaki yangına müdahale ederken 6 katlı binanın çatısından apartman boşluğuna düşen market işletmecisi Erdal Mansur, hayatını kaybetti

        Giriş: 11.04.2026 - 16:48
        Apartman boşluğuna düşerek can verdi

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bacadaki yangına müdahale ederken 6 katlı binanın çatısından apartman boşluğuna düşen market işletmecisi Erdal Mansur (42), hayatını kaybetti.

        OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Olay, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi 100'üncü Yıl Caddesi’nde 6 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın girişindeki marketi işleten Erdal Mansur, ısınmak için kömür sobası yaktı. Bir süre sonra bacanın alev aldığını fark eden Mansur, yangına müdahale etmek için binanın çatısına çıktı. Mansur, çatıda bulunan havalandırma boşluğundan düştü. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından havalandırma boşluğunda Mansur'un cansız bedenine ulaşıldı. Mansur'un cansız bedeni Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Konumdan kodese

        Eskişehir'de bir kişiye saldırarak çantasını gasbedip kaçan şüpheli, sanal medya üzerinden yaptığı 'yer bildirimi' paylaşımı sonrasında camide yakalandı. (DHA)    

