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BAĞ-KUR tescil affı geldi mi? Vergi affı paketi yasalaştı!

Vergi affı kanun teklifinin Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla SGK prim borçları, GSS borçları, idari para cezaları ve diğer birçok borca yapılandırma imkanı gündeme gelirken BAĞ-KUR tescil affı gündemdeki yerini aldı. BAĞ-KUR tescil affı geldi mi? İşte, detaylar...

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  • BAĞ-KUR tescil affı çıktı mı? 2023 BAĞ-KUR silinen prim günleri için yapılandırma olacak mı? Bağkur tescil affı var mı ve son durum ne?

    Vergi affı ile birçok ceza yapılandırma kapsamına aldı. Prim günleri silinen BAĞ-KUR'lular, prim ihyası için borç yapılandırmadan faydalanıp faydalanmayacaklarına ilişkin araştırmalar yapıyor. Bağ-Kur borcu sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. Peki, vergi affıyla BAĞ-KUR prim borçları tescil affı geldi mi? İşte güncel bilgiler...
  • BAĞ-KUR tescil affı çıktı mı? 2023 BAĞ-KUR silinen prim günleri için yapılandırma olacak mı? Bağkur tescil affı var mı ve son durum ne?

    BAĞ-KUR TESCİL AFFI ÇIKTI MI?

    BAĞ-KUR’luların prim borçları 2008, 2015, 2018, 2020 ve 2021 yıllarında çıkartılan kanunlar ile silindi. Silinen primlerin ait olduğu sigortalılık süreleri durduruldu. Kanuna göre, bu şekilde durdurulan sigortalılık süreleri, BAĞ-KUR’lunun ekonomik durumunun elverişli olduğu herhangi bir tarihte cari asgari ücret üzerinden prim ödeyerek ihya edilebiliyor. Böylece durdurulan sigortalılık süreleri emekliliğe sayılıyor. 
  • BAĞ-KUR tescil affı çıktı mı? 2023 BAĞ-KUR silinen prim günleri için yapılandırma olacak mı? Bağkur tescil affı var mı ve son durum ne?

    Prim günleri silinen ve borçlarını ödeyerek silinen prim günlerini geri getirmek yani ihya yapmak isteyen BAĞ-KUR 'luların gözü ise geçtiğimiz günlerde TBMM kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayınlanan vergi affı paketine çevrildi. 
  • BAĞ-KUR tescil affı çıktı mı? 2023 BAĞ-KUR silinen prim günleri için yapılandırma olacak mı? Bağkur tescil affı var mı ve son durum ne?

    Vergi affı paketinde BAĞ-KUR'luların silinen borçlarıyla ilgili bir hüküm yer almıyor. Dolayısıyla borcunu ödeyip prim günlerini ihya etmek isteyen BAĞ-KUR'lular vergi affı paketinden yararlanamayacaklar. Ancak yapılandırma apılmadan borcunu ödeyen BAĞ-KUR'lular prim günlerini geri ihya edilecekler.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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