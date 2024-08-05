Bahadır Kimya talep topluyor! Bahadır Kimya halka arz detayları
Ağustos ayının ilk halka arz detayı belli oldu. Bahadır Kimya, 816 milyon TL büyüklüğü ile halka arzını açıkladı. Ana Pazar'da işlem görecek firma toplamda 16 milyon lot dağıtımı yapacak. İşte, Bahadır Kimya halka arz detayları, hisse fiyatı, talep toplama tarihleri..
Bahadır Kimya halka arz kapsamında talep toplamaya başladı. 'BAHKM' kodu ile işlem görmeye hazırlanan firma, elde ettiği fonun büyük bir kısmını hammadde tediriki için kullanacak. Firma eşit dağıtım yöntemi ile hissedarlarına 16 milyon lot dağıtacak. İşte, Bahadır Kimya halka arz detayları, hisse fiyatı, talep toplama tarihleri..
BAHADIR KİMYA HİSSE FİYATI NE KADAR?
Firmanın hisse fiyatı 51 TL olarak belirlendi.
BAHADIR KİMYA TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Firma 5-6-7 Ağustos 2024 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.
BAHADIR KİMYA HALKA ARZ OLASI LOT DAĞILIMI
Toplamda 16 milyon lot dağıtacak firmanın olası lot dağılımı şöyle;
- 1.1 Milyon katılım ~ 8 Lot (408 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 6 Lot (306 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 5 Lot (255 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 4 Lot (204 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 3 Lot (153 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 3 Lot (153 TL).
- 3.5 Milyon katılım ~ 2 Lot (102 TL).
- 3.9 Milyon katılım ~ 2 Lot (102 TL).
BAHADIR KİMYA HALKA ARZ FON KULLANIMI
Yüzde 20-30 Yeni fabrika yatırımı ve diğer alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi.
- Yüzde 60-70 Hammadde tedariki.
- Yüzde 10-20 İşletme sermayesi.
BAHADIR KİMYA DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI
Firmanın halka arzında T1-T2 bakiyesi kullanılmayacak ayrıca firma katılım endeksine de uygun değil.