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        Bahattin Eken'den adaylık açıklaması!

        Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken, 28 Haziran Cumartesi günü yapılacak kongrede aday olmayacağını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 16:29 Güncelleme: 18.06.2025 - 16:29
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        Bahattin Eken'den adaylık açıklaması!
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        Sivasspor’da hareketli saatler yaşanıyor. Sivasspor Kulübü tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan ve 28 Haziran’da yapılacak olan olağanüstü genel kurul öncesi mevcut başkan Bahattin Eken’den açıklama geldi.

        Bahattin Eken yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "28 Haziran Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurulda, Sivasspor Kulübü Başkanlığına yeniden aday olmayacağımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım. Bu onurlu görevi yürüttüğüm süre boyunca, büyük bir özveriyle çalıştık. Her zaman kulübümüzün menfaatlerini önceleyen bir anlayışla hareket ettim. Şimdi ise, Sivasspor’umuzun geleceği adına bayrağı devretme zamanı geldiğine inanıyorum. Görevi devralacak yeni başkan ve yönetime şimdiden başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte de kulübümüzün yanında olmaya ve desteğimi sürdürmeye devam edeceğim. Temennim, Sivasspor’umuzun daha da güçlenerek yoluna devam etmesi ve camiamızın yeni zaferlerle gururlanmasıdır. Bu süreçte bana destek veren taraftarlarımıza, yönetim kurulumuza, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım. Saygılarımla."

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