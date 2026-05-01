        Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü piste çıkıyor!

        Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü piste çıkıyor!

        Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu Dünya Superbike, Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası'nın dördüncü ayağında Macaristan'da yarışacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 10:12 Güncelleme:
        Dünya Superbike ve Supersport şampiyonalarında (WSBK) sezonun dördüncü etabı, hafta sonu Macaristan'ın Balaton Park Pisti'nde gerçekleştirilecek.

        Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, Yamaha Motoxracing takımı adına 54 numaralı Yamaha YZF-R1 motosikletiyle yarın (2 Mayıs Cumartesi) TSİ 16.30'da hafta sonunun ilk yarışında gaza basacak.

        Bahattin Sofuoğlu, 3 Mayıs Pazar günü ise önce TSİ 12.10'da superpole yarışında, sonrasında ise TSİ 16.30'da hafta sonunun ikinci ana yarışında mücadele edecek.

        CAN ÖNCÜ BALATON PARK'TA BOY GÖSTERECEK

        Dünya Supersport Şampiyonası'na bu sezon iddialı başlayan milli motosikletçi Can Öncü de hafta sonu Macaristan'da Balaton Park Pisti'nde yarışacak.

        Can Öncü, Pata Yamaha Ten Kate takımıyla hafta sonunun ilk yarışına 2 Mayıs Cumartesi günü TSİ 15.00'te, ikinci ana yarışa ise 3 Mayıs Pazar günü TSİ 15.00'te çıkacak.

