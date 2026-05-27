Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti
Giriş: 27 Mayıs 2026 - 09:20 Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş'in mezarına karanfil bıraktı, bakır ibrikle kabre su döktü.
AA'da yer alan habere göre ziyaretin ardından Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfına geçen Bahçeli, partililerle bayramlaştı, vakıf temsilcileriyle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ