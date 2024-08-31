Bahçelievler'de olaylı gece: 1 ölü! Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Bahçelievler'de ortalık karıştı. Kaldırımda yürüyenlere ateş açıldı. Birkaç saat sonra da devlet hastanesi kurşunlandı. Birbiriyle bağlantılı olduğu düşünülen saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Habertürk Giriş: 31.08.2024 - 21:17 Güncelleme: 31.08.2024 - 21:17 facebook

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