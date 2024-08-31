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        Haberler Gündem İstanbul Bahçelievler'de olaylı gece: 1 ölü! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Bahçelievler'de olaylı gece: 1 ölü!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Bahçelievler'de ortalık karıştı. Kaldırımda yürüyenlere ateş açıldı. Birkaç saat sonra da devlet hastanesi kurşunlandı. Birbiriyle bağlantılı olduğu düşünülen saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 21:17 Güncelleme: 31.08.2024 - 21:17
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        Bahçelievler'de olaylı gece: 1 ölü!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Bahçelievler'de ortalık karıştı.

        Kaldırımda yürüyenlere ateş açıldı.

        Birkaç saat sonra da devlet hastanesi kurşunlandı.

        Birbiriyle bağlantılı olduğu düşünülen saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

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