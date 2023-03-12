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Bahçeşehir Koleji: 62 - Anadolu Efes: 73 | MAÇ SONUCU

Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 73-62'lik skorla mağlup etti

Bahçeşehir Koleji: 62 - Anadolu Efes: 73 | MAÇ SONUCU
AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 73-62 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, Morgan'ın üç denemede de bulduğu üçlükler, Boutsiele ve Muhammed Mustafa Baygül'ün sayılarıyla ilk 5 dakikalık bölümü, 11 sayılık farkla 15-4 önde geçti. Bahçeşehir Koleji, sonraki bölümde Larkin ve Bryant'ın üçlük atışlarıyla farkı 1 sayıya kadar indiren Anadolu Efes karşısında periyodu 20-19 üstün tamamladı.

İkinci periyodun ilk dakikasında Larkin'in etkili oyunuyla üst üste sayılar bulup 5 sayılık üstünlük kuran (20-25) Anadolu Efes'e, Yiğit Arslan'ın peş peşe bulduğu üç üçlükle cevap veren ev sahibi ekip, son 5 dakikalık bölüme 31-29 önde girdi. Son bölümde Bryant'ın iyi oyunuyla üstünlüğü tekrar ele geçiren lacivert-beyazlılar, ilk yarıyı 33-38 önde bitirdi.

Üçüncü periyotta da iyi oyununa devam eden konuk ekip, neredeyse bütün oyuncularının sayı katkısı verdiği ilk bölümde seri yakalayıp farkı 12 sayıya kadar çıkardı ve 38-50'lik üstünlük kurdu. Rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen Anadolu Efes, son çeyreğe 14 sayılık farkla, 43-57'lik avantajlı skorla girdi.

Son periyotta da iyi oyununu devam ettiren lacivert-beyazlılar, özellikle Micic'in üçlükleriyle bitime 4 dakika kala 21'le maçtaki en yüksek farkı yakaladı: 48-69. Etkili bir oyun sergilemeye devam eden konuk ekip, parkeden 73-62'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

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