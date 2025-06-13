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        Haberler Spor Basketbol STBL Bahçeşehir Koleji, Malachi Flynn'i transfer etti - Basketbol Haberleri

        Bahçeşehir Koleji, Malachi Flynn'i transfer etti

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, NBA patentli ABD'li oyun kurucu Malachi Flynn'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 12:19 Güncelleme: 13.06.2025 - 12:19
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        Bahçeşehir, Flynn'i transfer etti
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        Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Malachi Flynn'i transfer ettiğini duyurdu.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonunda başladığı NBA kariyerinde Toronto Raptors, New York Knicks ve Detroit Pistons gibi takımlarda forma giyen ABD'li oyun kurucu ile 2025-2026 sezonu için anlaşma sağladık." denildi.

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