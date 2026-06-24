Bahçeşehir Koleji'nde Hunter Hale'yle yollar ayrıldı
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Hunter Hale ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Giriş: 24 Haziran 2026 - 14:14 Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, 2025'in Haziran ayında kadrosuna kattığı ABD'li oyun kurucu Hunter Hale'yle yollarını ayırdı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Takımımıza 2025-2026 sezonu öncesinde katılan oyuncumuz Hunter Hale ile yollarımız ayrılmıştır. Hunter'a takımımıza verdiği katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin ilerleyen bölümünde başarılar diliyoruz."
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