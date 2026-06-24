Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol STBL Bahçeşehir Koleji'nde Hunter Hale'yle yollar ayrıldı

        Bahçeşehir Koleji'nde Hunter Hale'yle yollar ayrıldı

        Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Hunter Hale ile yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 14:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bahçeşehir Koleji'nde ayrılık açıklandı!

        Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, 2025'in Haziran ayında kadrosuna kattığı ABD'li oyun kurucu Hunter Hale'yle yollarını ayırdı.

        Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Takımımıza 2025-2026 sezonu öncesinde katılan oyuncumuz Hunter Hale ile yollarımız ayrılmıştır. Hunter'a takımımıza verdiği katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin ilerleyen bölümünde başarılar diliyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Meriç Soylu Ödülleri sahiplerini buldu

        Parlayan Yıldızlar konserleriyle genç yeteneklere sahnesini açarak onları kariyerlerinin başında dinleyicileriyle buluşturan İş Sanat'ta, sezon boyunca sergilenen başarılı performansların ardından verilen "Meriç Soylu Ödülleri" sahiplerini buldu  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Her şey bir anda oldu... 'Şaka'dan cinayet!
        Her şey bir anda oldu... 'Şaka'dan cinayet!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İki çocuk annesiydi... Otomobilinde ölü bulundu!
        İki çocuk annesiydi... Otomobilinde ölü bulundu!
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        İstanbul'da kanlı pusu! Genç adam evinden çıkmıştı...
        İstanbul'da kanlı pusu! Genç adam evinden çıkmıştı...
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Türkiye’nin en uzun ve hızlı metrosundan rekor
        Türkiye’nin en uzun ve hızlı metrosundan rekor
        Tedavi için bindirildi... Ambulanstaki hasta öldü!
        Tedavi için bindirildi... Ambulanstaki hasta öldü!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        17 yaşındaki Arda çatışmada hayatını kaybetti
        17 yaşındaki Arda çatışmada hayatını kaybetti
        Cimrilik boşanma sebebi
        Cimrilik boşanma sebebi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Hacıosmanoğlu özür diledi
        Hacıosmanoğlu özür diledi
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Dünya Kupası'nda çifte standart 'VAR' mı?
        Dünya Kupası'nda çifte standart 'VAR' mı?
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor