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        Haberler Spor Basketbol STBL Bahçeşehir Koleji, oyun kurucu Malachi Flynn'la uzattı

        Bahçeşehir Koleji, oyun kurucu Malachi Flynn'la uzattı

        Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, oyun kurucu Malachi Flynn ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 16:48 Güncelleme:
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        Bahçeşehir Koleji, Malachi Flynn'la uzattı!

        Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, oyun kurucu Malachi Flynn'le 1 yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

        Bahçeşehir Koleji'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "Malachi Flynn ile yola devam. 2025-2026 sezonu öncesinde takımımıza katılan ve gösterdiği performansla BKT Avrupa Kupası'nda yılın en iyi beşine seçilen oyuncumuz Malachi Flynn, 2026-2027 sezonunda da formamız için mücadeleye devam edecek. Birlikte nice başarılara."

        Türk vatandaşlığı alan Flynn, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek ve İsviçre maçlarının aday kadrosuna davet edilmişti.

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