Çalışma Sosyal Hizmet ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 7143 sayılı Kanun ile borcu bulunan vatandaşlara getirilen ödeme kolaylığı hakkında basın açıklamasında bulundu.
2 Haziran 2018 tarihi itibariyle hem elektronik ortamda, hem Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bağlı il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkez müdürlüklerinde, hem de posta yoluyla yapılandırma başvurularının alınmaya başlanıldığını ifade eden Selçuk, şu ana kadar 633 bin 740 sigortalının prim borçları için başvuru yaptığını kaydetti.
Başvurular ile toplam 23,7 milyar TL borcun yapılandırıldığını belirten Selçuk şu ifadeleri kullandı:
Yine bu dönemde 158 bin 700 4/b (Bağ-Kur) sigortalımız 4,1 milyar TL tutarında ihya başvurusunda bulunmuştur. Vatandaşlarımızın yapılandırmadan faydalanması için Sosyal Güvenlik Kurumunun 81 ilde bulunan il müdürlükleri ve SGK bu hafta sonu da hizmet vermeye devam edecektir.
Yapılandırmadan yararlananların borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır. Bu yapılandırmaya başvurup ilk taksiti ödeyen işverenlerimiz borcu yoktur yazısı alabilecek, bu sayede kamu ihalelerine girebilecek, nefes kredisi başvurusunda bulunabilecek. En önemlisi de istihdam teşviklerinden yararlanmaya başlayacak.
Bağ-Kur sigortalılarımız da Ziraat Bankası ile yaptığımız kredi anlaşmasıyla yapılandırma kapsamında, borcunu peşin ödeyerek veya dondurulan hizmet sürelerini ihya ederek emekli olabilecek. Yine Bağ-Kur'lu sigortalılarımız hizmet sürelerini dondurarak veya yapılandırmanın ilk taksitini ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayabileceklerdir.
Ödemeler 2 ayda bir taksitler halinde 6-9-12 veya 18 taksit tercihiyle yapılabilecektir. Vatandaşlarımız 31 Temmuz’a kadar başvuruyu ihmal etmeyerek bu imkanı özellikle de peşin ödeme avantajını çok iyi değerlendireceklerdir. Tüm sigortalılarımız ve işverenlerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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