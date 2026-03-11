Bakan Bayraktar, Zonguldak'taki madencilerle iftar yaptı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Bayraktar, Zonguldak'taki temasları kapsamında Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, sonrasında TTK'nin Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi'ne geçerek - 630 metre kotta madencilerle iftar sofrasına oturdu.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti milletvekilleri Muammer Avcı ve Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mesut Özil de iftarda yer aldı.

Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, Orta Doğu'da bir savaş yaşandığına ve savaşla birlikte enerji konusunun daha çok gündeme geldiğine işaret ederek, "Burada sizlerin yaptığı işin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Kendi enerjisi olan, kendi enerji kaynaklarını kullanabilen bir ülkenin çok daha farklı, çok daha güçlü olduğu bir süreç var. Onun için biz hep, başından beri Milli Enerji ve Maden Politikası diyorduk." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Bakan Bayraktar; Zonguldak'taki kömürle, Karadeniz'deki doğal gazla ve Gabar'daki petrolle Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını bitirmeye gayret ettiklerini vurguladı.

"ÖNCE İŞ SAĞLIĞI DİYORUZ"

Çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliğine öncelik verdiklerini belirten Bakan Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:

"Sizlerin sağlığı, sizlerin güvenliği ve emniyeti bizim için en önemli konu. Elbette ki üreteceğiz, elbette ki ülkemiz ürettikçe büyüyecek ama önemli olan sizlerin sağlıklı bir şekilde bu üretimi yapabilmeniz. Ondan sonra 'çevreye rağmen değil, çevreyle uyumlu iş yapacağız' diyoruz. Türkiye'nin madenlerini inşallah ekonomimize böylece katmış olacağız."

"TEDBİRLERİ EN HIZLI ŞEKİLDE ALIYORUZ"

Bakan Bayraktar, emniyetle ilgili tedbirlerin en üst düzeyde tutulması gerektiğini ifade ederek, "Biz gerekli tedbirleri hep birlikte alacağız, alıyoruz. Çalışma sayısı ve süreleri en kısa zamanda normale döndürecek tedbirleri en hızlı şekilde alıyoruz. Bundan bir endişeniz olmasın." açıklamasını yaptı.