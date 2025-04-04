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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Bolat: Mart ayında ihracatta tarihimizin en yüksek ikinci seviyesine ulaştık - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Bolat: Mart ayında ihracatta tarihimizin en yüksek ikinci seviyesine ulaştık

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mart ayı dış ticaret verilerini basın toplantısıyla açıkladı. Bakan Bolat açıklamasında "2025 Mart ayında tarihimizin en yüksek ikinci seviyesine ulaşarak 23,4 milyar dolar ihracat rakamı elde ettik" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 11:11 Güncelleme: 04.04.2025 - 11:11
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        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mart ayı dış ticaret verilerini basın toplantısıyla açıkladı.

        "Martta 23,4 milyar dolarla tarihimizin en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamını elde ettik" diyen Bolat "Yıllık bazda yüzde 3,2'lik artış var" diye ekledi.

        ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik yeni bir açıklama daha yapan Bolat "Mayıs ortasında ABD'ye yapacağımız ziyarette ilave gümrük vergilerini konuşacağız. İhracatımızı artırmak için hazırlığımızı yaptık" ifadelerini kullandı.

        Bakan Bolat ayrıca "Mayısın ilk haftasında İngiltereye gideceğiz. STAmızı hizmetler sektörüne, bazı tarım ürünlerine genişletme konusunda yeni Ticaret Bakanı ile görüşmeler yapacağız" dedi.

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