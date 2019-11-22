Bakan Dönmez Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Doğu Akdeniz'de geri adım atmayacaklarının altını çizen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye’nin tehditlere boyun eğerek Doğu Akdeniz’deki haklarından geri adım atmasını ummak boş bir beklentidir. Milli gemilerimiz ile 2020 yılı içerisinde 5 adet kuyu açarak petrol ve doğalgaz aramacılığında aktif bir strateji izleyeceğiz." dedi.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkan satır başları;

- "TANAP’ın Avrupa’ya gaz arz edecek kısmının çalışmaları da tamamlanmış olup, 30 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan TANAP Avrupa bağlantısı açılış töreni ile Azeri gazını Avrupalı tüketicilerle buluşturmuş olacağız."

- “2019 yılının ilk dokuz ayında 117 adet petrol arama, üretim ve tespit kutusu açılmış olup, toplam 250 metre sondaj yapılmıştır.”

- "Milli gemilerimiz ile 2020 yılı içerisinde 5 adet kuyu açarak petrol ve doğalgaz aramacılığında aktif bir strateji izleyeceğiz."

- "Türkiye’nin tehditlere boyun eğerek Doğu Akdeniz’deki haklarından geri adım atmasını ummak boş bir beklentidir. Türkiye olarak Doğu Akdeniz yetki alanları ile ilgili tavrımızı gerek açıklamalarımızla, gerekse sahadaki faaliyetlerimizle net bir şekilde ortaya koymaktayız. Konuya yaklaşımımız her zaman Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının bir gerginlik değil, barış ve istikrar unsuru haline gelebilmesi yönündedir."

Sürecek...