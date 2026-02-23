Bakan Ersoy, dizi yapımcılarıyla görüştü

Sektörün önde gelen yapım şirketlerinin temsilcileriyle yayıncı kuruluş yöneticilerinin hazır bulunduğu buluşmada, dizilerin küresel ölçekte ulaştığı izleyici kitlesi ve bu gücün yeni dönemde Türkiye’nin tanıtım vizyonunda nasıl daha etkin kullanılacağı değerlendirildi. Türk dizilerinin yalnızca kültürel bir ürün değil, aynı zamanda stratejik bir tanıtım aracı olduğu vurgulanan toplantıda, yurt dışında yayınlanan her başarılı yapımın Türkiye’nin hikayesini dünyaya taşıdığı ve bu etkinin daha planlı bir çerçeveye oturtulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Toplantıya Bakan Başdanışmanı Tayfun Topal, Tanıtma Genel Müdürü ve TGA Yönetim Kurulu Başkanı Timuçin Güler ile Sinema Genel Müdürü Birol Güven’in yanı sıra sektörün önde gelen yapımcıları katıldı. Uzak Şehir, Yargı, Ezel gibi yurt dışında çok ses getiren dizilere imza atan Ay Yapım’dan Kerem Çatay, Bir Zamanlar Çukurova, Eşref Rüya ve Teşkilat gibi yapımlarla öne çıkan TİMSBİ Productions’tan Burak Sağyaşar, Gümüş, Erkenci Kuş gibi dizileri onlarca ülkede izlenen Gold Yapım’dan Faruk Turgut, Bahar dizisinin yapımcısı MF Yapım’dan Asena Bülbüloğlu, ve yine yurt dışında büyük ilgi gören Adını Feriha Koydum, Sadakatsiz ve bu sezon Yeraltı dizisini hayata geçiren Med Yapım’dan Fatih Aksoy, Taşacak Bu Deniz dizisinin yapımcısı OGM Film’den Onur Güvenatam ve Bir Zamanlar İstanbul ile Kuruluş Osman projelerine imza atan Bozdağ Film’den Mehmet Bozdağ, NTC Medya’dan Mehmet Yiğit Alp ve Sinegraf Film’den Yusuf Ömer Sınav görüşmede yer aldı.

REKLAM Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP) Başkanı Burhan Gün de sektörü temsilen toplantıya katılan isimlerden olurken yayıncı kuruluş temsilcileri arasında ise TRT’den Mücahid Eker, TV8’den Televizyon Yayıncıları Derneği Başkanı Aslı Çini, Kanal 7’den Mehmet Acet, ATV’den Ali Türkaslan, Kanal D’den Gökhan Yıldız, Show TV’den Aynur Demirtaş İşmen, Star TV’den Nermin Yurteri ve Şebnem Aksoy ile FOX’tan Mehmet İçağasıoğlu yer aldı. KRİTERLER SEKTÖRLE İSTİŞARE EDİLDİ Yeni destek modelinin çerçevesi, uygulama süreci ve destekten yararlanma şartları toplantının ana gündem maddelerini oluşturdu. Görüşmede, destekten faydalanacak yapımlar için belirlenen kriterler detaylı şekilde değerlendirildi. Bu kapsamda dizilerin en az 3 kıta ve en az 10 ülkeye ihraç edilmesi, Türkiye’de en az 26 bölüm yayınlanmış olması, izlenme başarısıyla reytinglerde üst sıralarda yer alması, Türkiye’nin tarihi, doğal, kültürel ve gastronomik değerlerinin uluslararası izleyiciyle daha güçlü bir bağ kuracak şekilde anlatılması ve çekimlerin bu destinasyonlarda gerçekleştirilmesi, son 3 yıl içinde yayınlanmış olması ile RTÜK tarafından ceza almamış olması kriterleri özellikle vurgulandı.

Toplantıda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) yeni tanıtım modeli çerçevesinde üstleneceği rol de gündeme geldi. Dizilerin bilinirliğinden faydalanılarak Türkiye turizmine katkı sağlayacak 30 saniyelik tanıtım filmleri ve dijital kısa video içeriklerinin satın alınmasına yönelik çalışmaların yürütüleceği ifade edildi. Bu kapsamda ayrıca, Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayacak şekilde tanıtım filmi çekilmesi, destinasyonları içeren drone görüntülerinin kullanılması ve oyuncuların kendi sosyal medya hesaplarında (story paylaşımları dahil) Türkiye’nin tanıtımına yönelik içerik paylaşımına katkı sunması hususlarının TGA’nın uygulama sürecinde dikkate alınacağı belirtildi. Destek mekanizması sektörle istişare içinde yürütülerek hem üretim gücünü artıran hem de Türkiye’nin tanıtımına somut katkı sağlayan, ölçülebilir ve adil bir destek sistemi oluşturulacak. TÜRK DİZİLERİNİN ETKİ ALANI DAHA PLANLI, DAHA STRATEJİK BİR YAPIYA KAVUŞTURULACAK Toplantıda Türk dizi sektörünün yaklaşık 170 ülkede yayınlandığı ve 1 milyara yakın izleyiciye ulaştığı belirtilerek, bu geniş erişim sayesinde Türkiye’nin dünyada dizi ihracatında en güçlü ülkeler arasında yer aldığı vurgulandı. Dizilerin ulaştığı küresel ölçeğin Türkiye’yi satış ve ihracat gücü açısından dünyanın en büyük üç televizyon endüstrisinden biri haline getirdiğinin altı çizilen toplantıda, sektörün 1 milyar doları aşan ihracat geliriyle tarihi bir eşiği geride bıraktığı kaydedildi.