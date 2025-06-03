Bakan Işıkhan, Irak Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Al-Asadi ile görüştü

Bakan Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde temaslarına devam ediyor.

Ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunan Işıkhan, Irak Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Ahmed Jassem Saber Al-Asadi ile BM Binası'nda görüştü.

Görüşmede Bakan Işıkhan'a, Türkiye'nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Bakanlığın Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürü Ali Aybey ve Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş eşlik etti.

Bakan Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü Direktörü Houngbo ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 113’üncü Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sosyal diyalog mekanizmalarımızı sadece ulusal değil, uluslararası alanda da güçlendirmeye devam ediyoruz. ILO Genel Direktörü Sayın Gilbert F. Houngbo ile gerçekleştirdiğimiz verimli görüşmede, ülkemizin sosyal adaletin ve dayanışmanın güçlendirilmesi için attığı adımlardan bahsettik. Bakanlık olarak çalışma hayatının her alanında; emeği ve sosyal adaleti önceliyoruz. Ayrıca, Sayın Genel Direktör ile ülkemizin küresel ve bölgesel krizlerde üstlendiği arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rolünü ele aldık. Hangi coğrafyada olursa olsun vicdanları yaralayan her olayda, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde huzurun, barışın ve istikrarın tesisi için kararlı ve ilkeli duruşumuzu sergilemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.