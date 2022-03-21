Bakan Nebati'den benzin fiyatı açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Anadolu Medyası ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Nebati benzin fiyatlarında bir indirim için yeni önlem alınıp alınmayacağının sorulması üzerine "Hayır. Petrol fiyatlarındaki artışı da hissettiririz düşüşü de hissettiririz. Bu konuda geri adım atmayacağız çünkü sonuçta bütçenin de bir takım zorlukları vardır. Kusura bakmasınlar, muhalefet haksızlık yapıyor. Petrolü ben üretmiyorum, petrolü ithal ediyorum. Petrol ithalat yapan bütün ülkeler fiyatları vatandaşına yansıtıyor hemen" ifadelerini kullandı.

'ÇOK ÇOK UCUZUZ'

Zaman zaman Türkiye'deki benzinin diğer ülkelere göre pahalı olduğu yönünde eleştiriler yapıldığının söylenmesi üzerine ise Bakan Nebati şunları söyledi:

"Yok, biz kesinlikle şu anda çok çok ucuzuz. Her türlü karşılaştırmada Türkiye dünyadaki en ucuz ülkelerin başında geliyor. Satın alma gücü paritesine göre değerlendirme yapılsa bile..."

Bakan Nebati elektrikte ise KDV indirimini ve kademeleştirmeyi yaptıklarını ve faturalara yönelik yeni bir düzenleme yapılmayacağını bildirdi.