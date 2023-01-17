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Haberler İş-Yaşam Bakan Nebati: Tek problemimiz var, enflasyon.
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"Enflasyon son iki aydır düşüş eğiliminde, düşüş eğilimi devam edecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Tek problemimiz var, enflasyon. Enflasyon son iki aydır düşüş eğiliminde, düşüş eğilimi devam edecek. Küresel mal ve enerji fiyatları artık normalleşmeye başladı'' dedi. Nebati tüm iş dünyasını fiyat sabitleme kampanyasına destek vermeye davet etti

Bakan Nebati: Tek problemimiz var, enflasyon.
İHA


Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tek problemin enflasyon olduğunu onun da son iki aydır düşüş eğiliminde olduğunu söyledi. ’Akşam Future & Trends Summit 2023’ programına katılan Nebati ''Düşüş eğilimi devam edecek. Küresel mal ve enerji fiyatları artık normalleşmeye başladı'' dedi.

Bakan Nebati, Türkiye’nin; büyümede, sanayi üretiminde, istihdamda, ihracatta ve turizm gelirlerinde Cumhuriyet tarihinin rekorlarına imza attığının altını çizerek, dünyadan oldukça pozitif yönde ayrışmayı başardığını kaydetti. Bakan Nebati, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 20 yıldan bu yana dirayetle uyguladığımız politikalar olduğu gibi, yaklaşık 1 sene evvel yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modelini devreye almamızın da büyük katkısı vardır" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, Türkiye’nin, 2022 yılını neredeyse tüm makroekonomik göstergeler bakımından dünyanın geri kalanından çok daha iyi bir noktada tamamladığını belirterek, "Güçlü ilerleyişini yeni zirvelere taşıdı" diye konuştu.

'FAİZ GİDERİ YÜZDE 16'YA DÜŞTÜ'


Bakan Nebati, "Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesaplarıyla Hazine’ye büyük bir dinamit koyduğumuzu iddia edip duranlar vardı. Biz, dün son 20 yılın, en güçlü bütçe sonuçlarından birini açıkladıktan sonra bu kesimin şimdi sesleri çıkmaz oldu. Bazıları da bütçede faiz harcamalarının arttığını söylüyor. Ancak bu eleştirileri yapanlar da çok iyi bilirler ki, sadece faiz harcamalarındaki nominal artışa bakmak doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü faiz harcamaları artarken bütçe gider ve gelirlerimiz de artmaktadır. Bu nedenle objektif bir değerlendirme yapmak için faiz harcamalarının bütçe içindeki payına bakmak gerekir. 2022 yılı başlangıç bütçesinde yüzde 13,7 olarak öngörülen faiz giderlerinin bütçe içindeki payını, yüzde 10,6’ya düşürdük. 2002 yılında bu oran yüzde 43 idi" dedi.

'DÜŞÜŞ SÜRECEK'


Türkiye Ekonomi Modeli’ni devreye alan Türkiye’nin, güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda emin adımlarla ilerleyişinde kesin kararlı olduğunun altını çizen Bakan Nebati, "Tek problemimiz var, enflasyon. O da son iki aydır düşüş eğiliminde, ve bu düşüş eğilimi devam edecektir. Küresel emtia ve enerji fiyatlarında normalleşme başladı. Kurlardaki volatilite azaldı. Üretici fiyatlarının tüketici enflasyonu üzerindeki artırıcı etkisi azaldı. Beklentilerde iyileşme başladı. Ayrıca iş dünyamız da enflasyonla mücadelemize fiyat sabitleme kararlarıyla destek oluyor. Sizleri ve tüm iş dünyamızı da fiyat sabitleme kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Bakan Nebati, "Yeni dönemde otomotiv sektörünün de çehresinin değişeceğini öngörerek yerli ve milli aracımız TOGG’u tamamen elektrikli şekilde tasarladık. İnşallah yakında yollarımızda da görmeye başlayacağız. Özel Tüketim Vergisi oranı yüzde 10 olan elektrikli otomobillerin kapsamını genişlettik. Elektrikli araç altyapısını kurmak üzere Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Destek Programını başlattık" ifadelerini kullandı.

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